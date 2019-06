Deze woonboerderij heeft een autolift voor je Maserati

Parkeer de auto en laat hem zakken naar je mancave.

Zo met een luchtfoto is de bijzondere autolift enigszins te zien. Wat kan jou het schelen, wie dit bedacht heeft is geniaal. Je hoeft niet altijd weg te dromen bij Californische villa’s om Batman-toestanden mee te maken. In het nuchtere Nederland, om precies te zijn in Wetering, is een huis te vinden die precies dat gevoel geeft.

Op het souterrain is een autolift gemaakt. Het systeem komt uit de grond naar boven en je kunt er vervolgens één auto in rijden. De lift gaat naar beneden en komt uit in garage. Volgens de advertentie op Funda kunnen er meerdere auto’s geparkeerd worden. Het enige nadeel wat je kan bedenken is dat je slechts één auto tegelijk naar binnen of naar buiten kunt rijden. Maar ja, als dat het enige is.

De woonboerderij uit 1976 heeft een perceel oppervlakte van 4.355 m². Er zijn in totaal 20 kamers, waarvan 5 slaapkamers. Naast een primaire woning is een guesthouse en een boothuis aanwezig op het stuk grond. De tuin is idyllisch ontworpen. De Efteling is er niets bij. De eigenaar (m/v) vraagt 2.150.000 euro voor het object. Je kunt de advertentie hier bekijken.

Met dank aan Niels voor de tip!