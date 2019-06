Dit moet je weten over de nieuwe Renault Master en Trafic

We leggen de auto's nogmaals onder de loep.

Renault heeft dit jaar goed de smaak te pakken als het aankomt op zijn bedrijfswagens. De Franse fabrikant heeft voor praktisch ieder model een vernieuwing klaar en voegt zelfs een aantal varianten aan zijn gamma toe. Twee van zijn meest populaire bedrijfswagens, de Master en de Trafic, zijn bijgepunt en dragen voortaan het nieuwe gezicht van het merk. In dit artikel kijken we wat er allemaal nieuw is aan de beide voertuigen.

Bij de grotere van de twee is logischerwijs ook duidelijker te zien dat Renault zijn nieuwe designtaal in de auto heeft verwerkt. In de grille van de Master vinden we vier horizontale, verchroomde spijlers. Direct daarin over gaan de beide koplampen, die voortaan de bekende C-vorm hebben. De Trafic heeft een kleinere grille en daarom één spijl minder. Wel heeft de kleinere bedrijfswagen standaard LED-verlichting.

Nieuw is eveneens het interieur van de Master. Met deze facelift heeft Renault geprobeerd de auto weer eigentijds te maken en dat is gelukt. Net als zijn nieuwe gezicht helpt het bijgespijkerde interieur de Master naar ‘het nu’ te tillen. Ondanks dat Renault de binnenzijde ook ditmaal bestempelt als een prima werkstation, heeft het voor de vernieuwde Master kenmerken van zijn personenauto’s overgenomen. Zo is het comfort verbeterd, heeft hij een nieuw dashboard, chromen accenten en een nieuwe schakelpook. De Trafic krijgt dezelfde aanpassingen voor de kiezen. Overigens krijgen beide wagens de nieuwse veiligheidssystemen mee van Renault, zoals o.a. Wide View Mirror, Front and Rear Park Assist en Trailer Swing Assist.

Qua motoren kunnen de Master en Trafic respectievelijk rekenen op nieuwe 2.0 en 2.3 dCi-blokken, die maximaal 170 en 180 pk leveren. Iedere versie is uiteraard gebouwd naar de huidige Euro 6d-standaarden. Renault heeft het tegelijkertijd voor elkaar gekregen de motoren iets zuiniger te maken. Dat gezegd hebbende is het een minimale verandering: per 100 kilometer moet er ongeveer één liter worden bespaard.

Tevens zal ook deze versie van de Master weer als volledig elektrische Z.E. op de markt komen. Vernieuwingen voor dit model zijn er niet. Wederom heeft hij een maximale actieradius van 120 kilometer, dankzij zijn 75 pk sterke elektromotor en 33 kWh accupakket.

In Nederland kosten de nieuwe Renault Master en Trafic respectievelijk 20.065 euro en 23.990 euro. Prijzen zijn uiteraard exclusief BTW.