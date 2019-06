Er ging iets goed mis met deze peperdure McLaren Speedtail

Het is nu wel een echte supercar!

Hoewel de McLaren Speedtail al officieel is gepresenteerd, onderneemt de Britse supercarfabrikant nog diverse tests met prototypes. Dat is maar goed ook, want een pre-productie exemplaar is bijna in de fik gevlogen. Er was een flinke rookontwikkeling afkomstig uit het motorcompartiment. De geblazen achtcilinder onder de kap zal de nodige schade hebben opgelopen bij dit incident.

De rokende Speedtail werd op video vastgelegd en gefotografeerd door diverse partijen. Slechte PR voor McLaren, maar gelukkig overkomt ze dit met een prototype en niet met de auto van een klant. McLaren bouwt 106 exemplaren van de Speedtail en ze zijn allemaal al uitverkocht. De exclusieve auto heeft een prijskaartje van 1,75 miljoen pond. Het is de bedoeling dat volgend jaar de eerste klanten hun Speedtail geleverd krijgen.

A McLaren Speedtail Prototype caught fire earlier today. Let's hope they'll fix this issue before deliveries start!

De Speedtail in kwestie ging roken ter hoogte van een tankstation in Surrey, het Verenigd Koninkrijk. In een reactie tegenover Motor1 stelt McLaren dat er vermoedelijk kortsluiting is ontstaan in het motorcompartiment. De auto stond stil op het moment dat er rook vanaf het motorgedeelte kwam. Niemand raakte gewond bij het incident. McLaren is een officieel onderzoek begonnen om te achterhalen wat de exacte aanleiding is geweest. Voor zover bekend is het niet daadwerkelijk gekomen tot een brandje. De medewerkers van het merk waren er snel genoeg bij om erger te voorkomen.