Bijzondere Maserati vloot raakt maar niet verkocht

Nee, het is niet een actie van Maserati zelf. Gewoon een kwestie van afschrijving-curves slecht interpreteren. Nu blijft dit arme land opgezadeld zitten met een bijzondere Maserati vloot.

Het is een ongeschreven regel in de autowereld. Als je wegrijdt in je nieuwe auto, is deze ineens 30% minder waard als je de bocht om rijdt. Logisch, er zit een verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs. Daarnaast moest een jong gebruikte auto prijstechnisch interessant zijn. Koop je liever een nieuwe auto naar wens, of een bijna nieuwe die iemand anders heeft samengesteld?

Precies, veel hangt af van de prijs. Nu geldt dit voor allerlei auto’s, maar voor duurdere auto’s uit het hogere segment is dit helemaal het geval. Rijke mensen kopen zo’n auto het liefste nieuw en er is maar een klein klantenbestand dat een gebruikt exemplaar overweegt. Inderdaad, tenzij de prijs interessant genoeg is.

Bijzondere Maserati vloot

Precies dat is er gebeurd met de overheid van Papua Nieuw Guinea. Dat land was in 2018 de organisator van de APEC-top. APEC staat voor Asia-Pacific Economic Cooperation. Om te zorgen dat alle hoge heren (en Dames natuurlijk!) zich welkom voelden, werd er gezorgd voor keurig transport. In dit geval is er voor 4.860.000 euro aan Maserati’s gekocht. Het gaat om 40 Quattroportes. Dat is dus 121.500 euro per auto. Waarschijnlijk hebben ze een beetje bulkkorting gehad, want in Nederland kostte een nieuwe Quattroporte aanzienlijk meer. Uiteraard zullen de belastingen ook meespelen. Naast de Maserati’s kocht men ook een paar Bentley Flying Spurs.

Enfin, die top was in 2018 en we zijn nu drie jaar verder. Wat is het probleem? Simpel, die bijzondere Maserati vloot blijkt niet te verkopen. Er is één Quattroporte en één Flying Spur verkocht. That’s it! Daarnaast is er nog een Bentley weggegeven aan de Gouverneur Generaal. Men heeft wel een bod uitgebracht (WAT IS DE LAATSTE PRIJS????). Maar die waren allemaal te laag. De auto’s zijn nu opnieuw in de aanbieding gedaan, ze mogen weg voor 400.000 Kina, ongeveer 97.500 euro. Dat zijn nog fikse prijzen. De auto’s zijn weliswaar nauwelijks gebruikt, maar een drie jaar oude Quattroporte kun je voor minder vinden.

Meer kopzorgen

Er zijn nog meer automobiele kopzorgen dan alleen een onverkoopbare bijzondere Maserati vloot. Naast de luxe limousines die gekocht werden, waren er voor de APEC-top een heleboel extra voertuigen nodig. Het betreft 284 leen-voertuigen. Die werden allemaal vermist en konden niet direct teruggegeven worden. Er zijn nog altijd 102 auto’s die gebruikt worden door mensen die de auto lang geleden moesten inleveren.

Al dit gedoe heeft gezorgd voor flink wat controverse. Papua Nieuw Guinea is niet een rijk land. De wegen zijn in Port Moresby nog te doen, maar daaromheen is het bar gesteld. Dus mocht je nog een leuke Italiaanse bolide zoeken, doe eens een belletje naar de overheid van Papua Nieuw Guinea. Check wel even dit Quattroporte-aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Via: The Drive.