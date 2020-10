Deze zes EV's heeft Mercedes in de pijplijn zitten - Autoblog.nl

Een vraag die de mensheid al bezig houdt sinds de introductie van de EQC: wat komt er na de Mercedes EQC?

De productieversie van de eerste elektrische Mercedes, de EQC, werd al in 2018 gepresenteerd. Het einde van 2020 is nu al bijna in zicht en het is nog steeds de enige elektrische auto die Mercedes in het gamma heeft. De EQ-lijn is momenteel dus vrij mager, maar versterking is in aantocht. Mercedes doet vandaag een boekje open over wat we in de nabije toekomst precies kunnen verwachten qua EV’s.

EQA en EQB

De eerstvolgende stap kenden we al, dat wordt de Mercedes EQA. Dat is geen elektrische A-klasse, zoals je misschien denkt, maar meer een elektrische GLA. Als je in gedachten een EQC-front op een GLA plakt ben je al een heel eind. De productie van dit model gaat nog dit jaar van start en daarmee wordt de EQA de eerstvolgende EV van Mercedes. Naast de EQA komt er ook nog een EQB. Daar laat Mercedes nog weinig over los, maar dankzij spionagebeelden, zoals de onderstaande video, weten we dat dit een elektrische versie van de GLB wordt.

EQS

Aan de andere kant van het spectrum van EV’s vinden we de Mercedes EQS. De naam zegt het al: dit moet de S-klasse onder de elektrische auto’s worden. De futuristische conceptversie van de EQS toonde Mercedes vorig jaar aan de wereld. De productieversie zal er uiteraard minder futuristisch uitzien, maar de verhoudingen worden wel gehandhaafd. Dat weten we omdat we gecamoufleerde exemplaren al meermaals voorbij hebben zien komen, onder andere op Autojunk. Mercedes deelt nu zelf ook beelden van een gecamoufleerde EQS.

De EQS moet niet alleen hoge ogen gaan gooien qua luxe, maar ook qua actieradius. Mercedes belooft namelijk een WLTP-bereik van maar liefst 700 km. In combinatie met het feit dat er een Mercedes-ster op de voorkant prijkt maakt dit de EQS een interessante toevoeging aan de EV-markt.

Naast de EQS sedan komt er ook nog een EQS SUV. Dat is de linkse auto op de onderstaande foto. Dit maakt de naamgeving wel een beetje verwarrend. Bij de reguliere modellen kun je de SUV’s herkennen aan de letters GL in de typeaanduiding, maar bij de elektrische auto’s is dat dus niet het geval. Daarom krijgen verschillende modellen dezelfde benaming.

EQE

Dat geldt ook voor de EQE. Net als de EQS komt dit model er zowel als sedan als SUV. De EQE sedan is de auto die je rechts ziet op de foto. Als we een beetje door de camouflage heen kijken zien we dat de auto meer lijkt op een kleinere EQS dan op een E-klasse. Van de EQE SUV hebben we nog geen beeldmateriaal, maar we kunnen er voorzichtig van uitgaan dat die eruit gaat zien als een grotere EQC. Spannender dan dat kunnen we het ook niet maken.

Mocht je inmiddels door de EQ-modellen het bos niet meer zien: hieronder zie nog een keer overzichtelijk op een rijtje welke EV’s er bij Mercedes op de planning staan.