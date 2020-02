Mercedes brengt nieuwe EQA in beeld

Stapje voor stapje komen we dichterbij de productieversie van de Mercedes EQA. De Duitse autofabrikant heeft beelden vrijgegeven van een prototype.

Met deze nieuwe beelden zien we EQA op een manier zoals we de auto nog niet eerder hebben gezien. Het begon allemaal met een concept op de IAA in 2017. We zijn inmiddels ruim 2,5 jaar verder en begin 2021 zal de productieversie op de markt verschijnen. De onthulling is nog ver weg. Om men lekker te houden heeft Mercedes beelden gedeeld van een EQA in ijzige omstandigheden.

Dit prototype gebruikt men voor intensieve wintertests in het noorden van Europa. Die koude omstandigheden zijn belangrijk, want de EQA gaat een volledig elektrische auto worden. Het is zaak voor een (deels) elektrische auto om ook te kunnen presteren in extreme omstandigheden. Ook kijkt men wat de temperatuur van de accu is tijdens zo’n test in de sneeuw.

De onthulling van de Mercedes EQA is eind dit jaar. Details over de aandrijflijn zijn nog niet bekendgemaakt. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel kilometer je elektrisch moet kunnen rijden met deze crossover.

De EQA is het elektrische neefje van de GLA. Volgende week is de autosalon van Genève, maar daar gaan we deze auto dus nog niet zien. Wel neemt Mercedes ander nieuws mee naar de Zwitserse stad. Het merk presenteert onder meer zijn derde generatie hybride technologie. Ook beleeft de GLA zijn beursdebuut.