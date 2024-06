Die elektrische toekomst komt gewoon heel erg dichtbij

Een elektrische toekomst is eigenlijk voor iedereen een zekerheidje, maar sommige merken willen nog een beetje rekken.

We waren zo lekker op weg! Al een jaartje of tien zijn autofabrikanten hard op weg om over te stappen naar een (bijna) geheel elektrische toekomst. Tesla liet zien dat het gewoon mogelijk is. Zowel het maken van EV’s die mensen daadwerkelijk willen hebben en dt je er ook nog geld aan kunt verdienen.

Veel merken gingen overstag en nu is er een behoorlijk ruime keuze uit acceptabele en redelijk gunstig geprijsde EV’s. De consumenten zijn er echter nog niet helemaal klaar voor, dus verkopen veel automerken alsnog een hele hoop auto’s met verbrandingsmotor. Sterker nog, veel merken hebben al aangekondigd hun plannen naar een EV-only toekomst uit te stellen.

Elektrische toekomst Nissan

Sommige merken investeren zelfs weer in de auto’s die rijden op dinosap. Dat gaat echter niet gebeuren bij Nissan. Dat zegt Nissan-honco Francois Bailly. Hij is de CPO (Chief Planning Officer) en is dus redelijk goed geïnformeerd. Volgens hem is Nissan absoluut niet van plan.

Nissan gaat niet meer investeren in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. Elektrisch rijden is voor Nissan de toekomst. Dus uiteindelijk zal bij Nissan uiteindelijk elke auto die ze bouwen geheel elektrisch zijn.

Nog wel hybride

Nissan investeert weliswaar niet in nieuwe verbrandingsmotoren, maar nog wel in hun hybride-technologie. Nissans e-Power-aandrijfconcept is behoorlijk afwijkend ten opzichte van die van veel merken. In principe is het een elektrische aandrijflijn, maar dan met een verbrandingsmotor als generator. Inderdaad, precies zoals de Mitsubishi Outlander dat ook heeft.

Overigens zal Nissan de strategie per markt overwegen. In Europa zijn we behoorlijk ver met de adaptatie van elektrische mobiliteit. Maar Bailly geeft ook aan dat sommige landen iets minder strenge milieueisen hebben. In Afrika is Euro 2 namelijk gewoon toegestaan om nieuw te verkopen. Dus er nog wel een paar jaartjes overheen voordat alle Nissans elektrisch zijn.

