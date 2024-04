Ook Nissan lanceert elektrische sedans! Dag, Tesla!

Het hek is van de dam, zoveel is wel duidelijk. Ook Nissan komt met een hoop elektrische wagens.

Op dit moment wordt de Bejing Motor Show gehouden. Dat betekent dat er een stortvloed is aan autonieuws voor die markten. Als het aan komt op auto’s zijn ze in China iets minder halstarrig dan wij.

Daar verwelkomen ze de nieuwe lichting PHEV’s en elektrische auto’s. Dat komt omdat men in China nu nog niet zo heel erg lang auto rijdt. Dus die emotionele binding met een atmosferische V12 hebben ze daar niet, simpelweg omdat het een dode taal voor hen is.

Nissan elektrische modellen

Vandaag zijn er de nodige Japanse merken die nieuwe elektrische auto’s aankondigen. Het begon vandaag met de Mazda EZ-6. Daarna kwamen er nog twee elektrische Toyota’s bij. Nissan gaat eroverheen met vier nieuwe auto’s aan: de Epic, Epoch, Epic en Era.

Net als bij Lotus houdt Nissan dus van namen beginnend met een E. En nee, het zijn niet de eerste Nissans waarvan de naam een E begint, er was ooit al eens een Evalia, Elgrand, Exa en Expert.

Nissan Epic:

Een elektrische crossover. Qua maatvoering lijkt het een soort X-Trail te zijn. Of Qashai. Nisan is verder niet scheutig met informatie. Wel met afbeeldingen:

Nissan Epoch:

Dan gaan we verder met de Nissan Epoch. We zien dat Nissan dus de sedan nog niet vaarwel zegt. In Nederland wel uiteraard, want de Primera is al een hele tijd niet meer onder ons. De Epoch is een keurige elektrische sedan. Ook hier valt op dat ‘ie wel een tikkeltje generiek is. Absoluut niet lelijk, maar die nieuwe elektrische sedans uit China lijken allemaal bijzonder veel op elkaar.

Nissan Era

Een maatje groter. Een beetje als een soort Nissan Patrol. Lekker stoer. Het is vooral het design dat meer tot de verbeelding spreekt qua herkenbaarheid. Dit heeft wel wat Nissan-trekjes, in tegenstelling tot de Epoch Concept. Dit is overigens geen elektrische Nissan, maar een PHEV.

Nissan Evo concept

En dan zijn we aanbeland bij de Nissan Evo. Wederom is dit een elektrische sedan, maar dan een maatje groter. De Evo is al een stukje origineler vorm gegeven. het Nissan-gehalte ligt er overigens niet zo dik op als bij de crossovers, dus wellicht is dut wat men gewoon wenst in deze klasse.

Tot zover de elektrische modellen van Nissan. Ze zien er niet direct productierijp uit, maar we verwachten dat alle vier de modellen daadwerkelijk een voorbode zijn voor een productieversie.