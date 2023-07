Wordt ook de Nissan Skyline een cross-over?!

En dan niet een cross-over met een zes-in-lijn, nee, een elektrische cross-over.

De R34 Skyline is een van de meest iconische auto’s die Japan ooit heeft voortgebracht. Dat zat ‘m voor een groot deel in de motor: een zes-in-lijn met enorm veel tuningpotentieel. Het idee van een elektrische Skyline zal de Skyline-liefhebbers en Paul Walker-volgelingen daarom niet bepaald als muziek in de oren klinken. Daar valt namelijk niks aan te tunen.

Toch is Nissan bezig met een one-off Nissan Skyline R32 EV, zoals we eerder al schreven. Die ziet er ten minsten nog uit als een Skyline, maar het merk gaat mogelijk nog een paar stapjes verder. Volgens het Japanse Best Car wordt de volgende Skyline namelijk een elektrische cross-over.

Daarmee zou Nissan dus de Ford-strategie toe passen: men neme de naam van een iconische sportauto en men plakke deze op een cross-over. Daar kun je natuurlijk van alles van vinden, maar marketingtechnisch is dat geen domme zet.

We moeten ook niet vergeten dat de naam Skyline zeker niet exclusief is voor een sportwagen. Integendeel: het is generaties lang in de eerste plaats een doodnormale sedan geweest.

En wat een Skyline cross-over betreft: die is er ook al geweest. Deze werd in 2009 geïntroduceerd en was gebaseerd op de Infiniti EX35. Een cross-over met de naam Skyline is dus gewoon ‘historisch verantwoord’.

Volgens de Japanse bron zal de nieuwe Skyline cross-over gebaseerd zijn op de Nissan Ariya. Dat betekent dat we weinig spannende dingen hoeven te verwachten van deze auto. In het gunstigste geval doen ze wat leuks met het design.