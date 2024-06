911 Sport Classic kopen: 997 of 992?

Qua prijs is het verschil niet eens zo heel groot met deze twee generaties Porsche 911 Sport Classic occasion.

Met de 991 durfde Porsche het niet aan, maar met de 992 is de Sport Classic terug van weggeweest. De Duitse autofabrikant heeft ontelbaar veel varianten van de 992 gemaakt, daar kon een Sport Classic ook nog wel bij. En het recept is echt niet verkeerd hè. Een soort achterwiel aangedreven Turbo met een handbak.

Porsche 911 Sport Classic occasion

Als je een Porsche 911 Sport Classic wil kopen kun je terecht voor een 997 of een 992. In het geval van de 997 is het de facelift dus 997.2, bij de 992 Sport Classic moeten we tegenwoordig 992.1 zeggen. Ze hebben één ding gemeen: goedkoop gaat ‘ie nooit worden. Sterker nog, in beide gevallen zijn ze in prijs gestegen.

Jaren geleden verscheen de 997 Sport Classic op de markt vanaf 276.300 euro. Het exemplaar dat we op Marktplaats vonden staat te koop voor vier ton bij onze vrinden van Porsche Centrum Gelderland. Ja, in 15 jaar is dat geen gekke investering geweest. De 992 Sport. Classic is ook in waarde gestegen, maar niet zo hard als de 997. Nog niet. De nieuwprijs van een 992 SC begon bij zo’n 365. Porsche Centrum Rotterdam heeft er momenteel eentje te koop staan voor.. 469.922 euro! Slik.

Qua prijs ontlopen ze elkaar niet heel erg. Qua karakter natuurlijk wel. Welke heeft jouw voorkeur? De Porsche 997.2 Sport Classic beschikt over een atmosferische 3.8 liter boxer zescilinder met 408 pk. De 992 Sport Classic heeft daarentegen een turbomotor, goed voor 550 pk. Ze hebben allebei een handgeschakelde versnellingsbak. Zes verzetten in de 997, zeven voor de 992.

Gooi je het op historie ben je aangewezen op de 997. Dat was immers de eerste keer dat Porsche het Sport Classic sausje toepaste op de 911. De 992 is daarentegen de moderne doorontwikkeling van dat concept. Het is een beter rijdende auto, met een comfortabelere aandrijflijn. En weer een klap sneller natuurlijk. Keuzes, keuzes.

Ondergetekende moet je het niet vragen. Ik ben te weinig Porsche-liefhebber om überhaupt de Sport Classic te begrijpen. In het geval van de 997 vind ik het gewoon een hele dure 911 met een ducktail. In het geval van de 992, met een prijs richting de half miljoen, vind ik het vooral achterlijk veel geld. Maar misschien trap ik nu iemand tegen het zere been. Laat maar weten in de comments welke jij mee naar huis neemt.