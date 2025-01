Dieselverkopen 2024: politie houdt de diesel in leven

Het is dat de politie nog diesel rijdt, anders waren er nauwelijks nieuwe dieselauto’s op kenteken gekomen in 2024.

Durf je op een verjaardagsfeestje nog te zeggen dat je net een nieuwe diesel hebt aangeschaft? We weten dat EV’s bij sommige mensen een soort schaamte opleveren, maar bij de diesel is het misschien nog wel een stapje erger. Je wordt bijna een ‘persona non grata’.

Maar hoe zat het dan met de dieselverkopen in 2024? Werden er nog veel roetmonsters verkocht en om wat voor auto’s ging het dan? De antwoorden konden we vinden in het RDW-register.

Nieuwe diesels: slechts 0,4% van de verkopen

In 2024 werden door de RDW bijna 380.000 kentekens uitgegeven aan volledig nieuwe personenauto’s. Dat is exclusief campers, want hoewel die bij de RDW als personenauto’s geregistreerd staan, moet je daarvoor maar een andere blog zien te vinden.

De RDW registreert bij elke auto keurig het type brandstof dat gebruikt wordt en dat levert dan het volgende lijstje op:

Hybride met benzinemotor 41,5% EV 36,4% Benzine 21,2% LPG 0,5% Diesel 0,3% Hybride met dieselmotor 0,1%

Je komt ze niet veel tegen: hybrides gebaseerd op een dieselmotor. In 2024 ging het om slechts 316 nieuwe auto’s, waarbij ruim de helft afkomstig is uit de fabrieken van Mercedes-Benz. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de E 300 de, de GLE 350 de en de mild hybrid C 220 d.

Ook BMW deed het in die categorie nog relatief goed, waarbij de voorkeur uitging naar modellen zoals de 320d, de 520d en de X5 xDrive 40d, allemaal mild hybrids.

Toch is de meest opvallende de Audi A6, met 35 stuks. Nu weet je misschien wel dat de Audi A6 al enkele jaren niet meer leverbaar is met een dieselmotor, tenminste niet voor de normale Nederlander. Dat geldt echter niet voor de politie, want zij zitten simpelweg nog vast aan de aanbesteding uit de periode 2017/2018. De periode van zeven jaar is nu zo ongeveer voorbij en daardoor kan de politie binnenkort in je binnenspiegel verschijnen met de opvolger, de Mercedes E 450 d. Juist, opnieuw een diesel hybride.

Busjes en politieauto’s

Foto: Vakgarage Maashorst

Hoe zit het dan met de ‘echte’ diesels die in 2024 nieuw verkocht werden, dus zonder de hybrides? Worden die nog gekocht door de doorsnee Nederlander? Het ging om slechts 1.237 exemplaren, waarbij bijna 70% in de categorie ‘busje’ valt. Verder komen we nog wat leuke exemplaren tegen van de Toyota Land Cruiser 250, zeer opvallend vanwege prijskaartjes die rond de € 185.000 liggen.

Dan blijven er eigenlijk nog maar twee modellen over die we terugzien in de nieuwe dieselverkopen: de Mercedes-Benz B 200 d (241 stuks) en de Volkswagen Touran (91 stuks). Aangezien die allemaal in het wit zijn geleverd, is de conclusie natuurlijk simpel: opnieuw allemaal auto’s voor onze beste vriend, de politie. In totaal was bijna een kwart van alle diesels voor de politie. En ook hierbij geldt dat de opvolgers in zicht zijn, want binnenkort zal de Hermandad rondrijden in de BMW X1, de Ford Kuga en de Skoda Enyaq.

Importdiesel

We mogen natuurlijk niet de auto’s vergeten die via de import naar Nederland zijn gekomen. Dat waren er in 2024 flink veel, zo’n 275.000! Zullen we weer beginnen met een lijstje met de gebruikte brandstoffen?

Benzine 51,2% Hybride met benzinemotor 39,4% EV 5,1% Diesel 3,3% Hybride met dieselmotor 0,6% Overig 0,4%



Het aandeel diesels is hierbij een stuk groter dan bij de nieuwe auto’s, maar nog steeds erg klein. Er worden zelfs meer EV’s geïmporteerd dan diesels, wie had dat gedacht?

De markt voor de dieselhybride wordt – niet geheel onverwacht – gedomineerd wordt door de Duitse fabrikanten. Zo’n 85% van de auto’s heeft het logo van Mercedes-Benz, Audi of BMW op de motorkap. Op flinke afstand volgen nog Volvo en Land Rover.

De meest populaire importdieselhybrides (sorry, dat past niet op het Scrabble-bord) zijn de Mercedes-Benz GLE en de E-klasse, beiden goed voor 174 stuks. Ook de Audi A6/S6 doet het goed met 150 exemplaren.

Kijken we naar veel power, dan vinden we die in de Audi A8/SQ8 waar de vierliter V8 zo’n 435 pk kan leveren. Bij een diesel is het koppel natuurlijk veel indrukwekkender, dus die willen we natuurlijk ook even vermelden: 900 Nm!

Voor het duurste exemplaar, als we tenminste kijken naar de geregistreerde nieuwprijs, komen we uit bij Land Rover. Een geïmporteerde Range Rover D350 SV kostte nieuw namelijk € 247.953.

VAG-diesels

Kijken we naar de geïmporteerde ‘echte’ diesels, dus zonder hybride, dan is de grote winnaar het concern dat heeft bijgedragen aan het woord van het jaar 2014, ‘sjoemelsoftware’. Het gaat natuurlijk over het VAG-concern, met Volkswagen in het bijzonder. Ondanks de negatieve connotaties die kleven aan Volkswagen diesels blijken deze modellen echter zeer populair te zijn om als import naar Nederland te halen. De top 6:

Volkswagen Golf: 623 stuks

Volkswagen Passat: 320 stuks

Volkswagen Tiguan: 278 stuks

Skoda Octavia: 217 stuks

Volvo V60: 135 stuks

Volkswagen Polo: 129 stuks

Voor de volledigheid moeten we nog wel even melden dat de ‘busjes’ het ook bij de import weer goed hebben gedaan. Het aandeel is met zo’n 11% een heel stuk kleiner dan bij de nieuwe diesels (dat was dus zo’n 70%), maar dan nog is het knap dat bijvoorbeeld de Mercedes-Benz V-klasse met 185 stuks een vijfde plek zou scoren in het bovenstaande lijstje.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de echt bijzondere diesels die in 2024 vanuit het buitenland naar Nederland zijn gehaald: wat dacht je dan van twee Audi Q7’s die zijn uitgerust met de indrukwekkende 5.9 liter V12 TDI? Wouter heeft er goede herinneringen aan, die rijtest met de V12 TDI van zo’n 16 jaar geleden. 500 pk en 1.000 Nm, weet je dat nog?

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen