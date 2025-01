Porsche Macan Turbo test – I love it, I hate it

Een elektrische Porsche, dat is moeilijk. En zo bleek wel weer na een test van een paar dagen in de Macan Turbo.

Even opfrissen: de Porsche Macan met benzinemotor heeft voor Europa het loodje gelegd. In een aflevering van “Opa vertelt” zouden we ook de Macan Diesel nog kunnen aanhalen, maar na een klein incidentje met uitstootcijfers is die ook van het toneel verdwenen.

Voor de Europese koper is er louter de elektrische Porsche Macan. Porsche ontwikkelde daarvoor een compleet nieuw platform, wat onder meer ook door Audi gebruikt gaat worden: Premium Platform Electric (PPE).

It’s the software bitch

Oei, denk jullie nu. Het valt gelukkig mee, want Porsche nam zeer ruim de tijd om de software op orde te krijgen. Oorspronkelijk zou de elektrische Macan in 2023 op de markt komen, maar het werd eind 2024.

Toch was het weekje Macan niet probleemloos. De elektrische Porsche toonde zich nogal een diva qua laadpalen. Eén paal stond zelf bij mijn geliefde Porsche Centrum Gelderland, dus die zou gewend moeten zijn aan elektrische auto’s uit Zuffenhausen.

Dan was er nog de frunk. In principe ben ik fan van de frunk van de Macan, want die kan open met een druk op de afstandsbediening en heeft gasveren. Dat hebben we al decennia bij de achterklep, maar als we voor een bagageruimte maken is dan is dit een enorme innovatie. Het was waarschijnlijk geen software issue, maar hij weigerde open te gaan.

Verder heb ik overigens geen glitches of bugs mogen ervaren, dus in zekere zin viel dit nog mee.

Range en laden is fabeltastisch

Meer kilowatturen is simpelweg beter. Porsche monteert dan ook een fors accupakket van 100 kWh (95 kWh netto). Net als bij de Taycan opereert de accu op 800 volt, wat sneller ontladen (meer powerrr!) en sneller opladen mogelijk maakt. Aan de DC snellaadpaal haalt de elektrische Macan dan ook minimaal 270 kW. Van 10 tot 80% laden kost dan maar 21 minuten.

De instap-Macans halen meer dan 600 kilometer in de WLTP-testcyclus, een Macan Turbo blijft daar met 591 km net onder. Met grotere velgen, winterbanden en het koude weer bleef daar nog verrassend veel van over, met beleid kruipt de range naar de 400 km.

Wat een raket

Goh, wat een open deur. We raken er inmiddels aan gewend dat het gros van de elektrische auto’s bloedsnel is. Het is inmiddels zelfs zo erg, dat wij mensen adviseren niet perse voor de dikste EV in de lineup te gaan. Het voegt soms zo weinig toe.

Porsche blijkt zich dat ook te realiseren en pakte dus ook het uiterlijk van de Macan Turbo aan. Ten opzichte van de mindere goden, krijgt de Turbo: Turbonite badges, waarvoor je een loep moet hebben om het te zien. De hoogglans zwarte afwerking voor spatbordranden, splitter en diffuser springen er gelukkig al meer uit. Aan de achterzijde heeft de Macan Turbo ook nog (nep)roosters die de kont wat breder maken. Het stelt allemaal weinig voor, maar is net genoeg voor een onderscheidend uiterlijk.

De prestaties van de Macan Turbo zijn geweldig. In 3.3 seconde staat er 100 op de klok, dat is het domein van supercars. De topsnelheid is 260 km/u, wat minder spannend, maar de batterij houdt het dan toch niet lang vol.

Al het vermogen naar achteren

Verantwoordelijk voor de cijfers zijn de twee elektromotoren die gezamenlijk 639pk en 1.130 Nm leveren. Wat de Macan Turbo nog méér een echte Porsche maakt, is dat al het vermogen ook naar de achterwielen kan worden gestuurd. De vraag of de Macan Turbo je kan trakteren op een beetje overstuur is daarmee wel beantwoord.

Sterker nog: de Macan Turbo kan best een heftig apparaat zijn. De voorkant stuurt best abrupt in, waarna er meer dan voldoende vermogen is om de neus naar binnen te drukken. En ja ook om een set achterbanden professioneel op te roken. Standaard heeft de Macan Turbo Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), het elektronisch gestuurd sperdifferentieel op de achteras. De achterwielen sturen overigens ook mee, waardoor de wendbaarheid nog groter is.

De Macan 4 is er al vanaf 85k, maar dan heb je nog niet kennisgemaakt met de fantastische optielijst van Porsche. Het beste leg je een blaadje over de kolom met de prijzen, dan is het echt een snoepwinkel. De Macan Turbo is er vanaf 121k. Rationeel gezien moet je vooral voor de Macan 4S gaan.

Maar hoe blij word je van het scherpe uiterlijk van de Macan Turbo, het soms heftige stuurgedrag en die bizarre acceleratie? Daar kan je geen prijskaartje opplakken toch? Of gaan jullie dan nog voor de Macan GTS met benzinemotor?