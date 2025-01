Politie vervangt Audi voor Mercedes

De politie stapt over van de Audi A6 naar de Mercedes-Benz E 450 d. Op advies van Wouter…

We horen nog wel eens wat, zo ook vandaag. Een man in regenjas fluisterde in een Autoblog oor dat de Audi A6 Avant exit gaat bij de politie en dat daar de Mercedes-Benz E 450 d Estate voor in de plaats komt.

Wat valt op?

Nou een paar dingen. Zo kiest de politie voor een diesel. Wel een mild hybrid, maar nog altijd een diesel. Had de popo gekozen voor de E 300 de, dan hadden ze nog een beetje kunnen stekkeren.

De nul naar honderd tijd van de E 450 is met 5 seconden echter wel 1,7 seconden sneller dan de plug-in hybride. Qua pk’s is het 390 tegenover 313. Je moet als agent natuurlijk wel de snelste auto hebben, maar niet altijd het snelste rijden uiteraard.

De nieuwe auto met zwaailichten heeft ook vierwielaandrijving en zes cilinders. Kortom een goede keus van oom agent.

Advies Wouter

Onze eigen @wouter is dan ook niet verbaasd. Ze hebben waarschijnlijk ook gewoon onze rijtest met de E Estate gekeken. Wouter reed dan wel de plug-in hybride, maar stekkeren is gedoe als je de Nederlandse snelwegen veilig moet houden.

Daarom ook gewoon een diesel. Met een EV is de actieradius gewoon te klein en duurt opladen te lang. Gewoon vijf minuutjes laden aan de dieselpomp en gaan! Snappen we helemaal.

Die diesel is overigens ook hartstikke schoon nu en is bij merken als Mercedes-Benz en BMW zeker nog niet dood en afgeschreven. Particulier koopt natuurlijk niemand zo’n dikke diesel want BPM, MRB en afschrijving, maar dat zijn nou net dingen die voor de politie minder belangrijk zijn. Net als de verzekering overigens.

Comfortabel

De politie zit er binnenkort dus comfortabel bij in de nieuwe Mercedessen. Het is nog wel een investering, want de Mercedes-Benz E 450 d 4MATIC Estate begint bij 131.250 euro. Consumentenprijs dan hè? Gaat vast voor de politie nog wel wat af van de basisprijs (en wat bij voor de aanpassingen)

Configureer hier alvast de auto voor onze hardwerkende mensen in blauw, haal zelf een afgeschreven Audi A6 avant op bij Marktplaats en kijk hieronder de rijtest van de Mercedes-Benz E 300 de!