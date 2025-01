EV start-up die in Nederland wilde bouwen is failliet

Deze auto’s gaan niet in Nederland gebouwd worden, en ergens anders ook niet.

In de wereld van EV start-up is niets zeker. Het kan een enorm succes worden, maar de toko kan ook ieder moment op de fles gaan. Dat is buitengewoon lastig voor een bedrijf als VDL, die nieuwe klanten vast wil leggen. Zo hadden ze in 2021 een contract met het Amerikaanse Canoo, maar die trokken zich hetzelfde jaar terug. En nu bereikt ons het nieuws dat de tent failliet is.

Even een hele korte geschiedenis: Canoo werd in 2017 opgericht onder naam Evelozcity. Het is een Amerikaans bedrijf, maar de oprichters zijn twee Duitsers: Stefan Krause en Urlich Kranz. Dit waren geen nobody’s: Krause is CFO geweest bij BMW en Deutsche Bank, terwijl Kranz de scepter heeft gezwaaid over BMW’s i-divisie. In 2018 werd ook nog Karl-Thomas Neumann erbij gehaald, de voormalige CEO van Opel.

Canoo wilde de markt bestormen met een futurisch busje á la ID. Buzz en een pick-upversie daarvan. Dat leek aardig te lukken. Canoo wist grote orders in de wacht te slepen van Walmart en leasemaatschappijen Zeeba en Kingbee. NASA bestelde zelfs enkele exemplaren om astronauten te vervoeren. Dat was geen grote order, maar wel een mooi PR-moment natuurlijk.

Helaas is er allemaal weinig van terecht gekomen. Canoo is nu failliet gegaan, voordat de productie (in Oklahoma) überhaupt op gang is gekomen. De verliezen over de afgelopen jaren lopen in de honderden miljoenen dollars. De eerder genoemde grote namen hebben trouwens al geruime tijd het bedrijf verlaten. Zij zagen de bui misschien al hangen.