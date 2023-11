Dievengilde gebruikt nu ook hier AirTags om auto’s te volgen

AirTags die worden gebruikt voor duistere zaakjes. Je verwacht het niet.

De nieuwste technologie biedt vele voordelen. Want hoe handig is het om je auto zonder sleutel te kunnen openen en starten? Of dat je geen enkele bezitting meer kwijtraakt, omdat je er AirTags in kan stoppen. Voor een warhoofd als ik is dat een enorme zegen.

Maar zoals regel 34 van het internet een zekerheidje is, kunnen we ook met zekerheid zeggen dat criminelen de goede zaken voor hun eigen gewin gaan gebruiken. Zo ook met AirTags. Die worden -naar goed Canadees voorbeeld- onder auto’s geplaatst zodat het boevengilde die kan volgen.

Als de auto dan naar huis rijdt, hoeven de slechteriken alleen maar op hun mobieltje te kijken waar of dat dan wel niet is. En dan kunnen ze hem óf leegroven, óf ze proberen het signaal van de eerder genoemde autosleutel te versterken zodat ze de auto kunnen pikken.

Bij verschillende klanten van een bedrijf dat zich bezighoudt met de afhandeling van diefstal van en uit auto’s, werden AirTags in de voertuigen gevonden, meldt de KNAC. Dus de trend is overgeslagen naar ons kikkerlandje.

Ondergetekende vindt het overigens een beetje een raar verhaal. Want een AirTag die niet van mij is, maar desondanks toch met me meebeweegt, zorgt al binnen een paar minuten voor een melding op mijn telefoon. En de AirTags zelf gaan ook piepen.

Als je die waarschuwing negeert, moet je ook niet gaan wenen als je auto wordt gepikt. En dat zeg ik dan even zonder rekening te houden met externe factoren of gekrenkte gevoelens van gedupeerden. Want met directheid win je stemmen en kun je premier worden in dit land.

Dus. Als je zo’n melding krijgt, zoek de AirTag en plak hem onder een intercity naar een stad ver weg, het liefst in het buitenland.

Kun je lachen!