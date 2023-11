Win tickets voor Fully Charged LIVE in de RAI!

In de RAI kun je dit weekend de nieuwste EV’s bekijken én beleven. En je kunt een gratis ticket winnen.

De AutoRAI is al geruime tijd ter ziele, maar dat betekent niet dat er geen autobeurzen meer zijn in Nederland. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in alles wat met elektrisch te maken heeft is er deze week een interessante beurs in de RAI: Fully Charged LIVE.

De naam Fully Charged ken je wellicht van de Fully Charged Show. Met meer dan een miljoen volgers is dit een van de populairste YouTube-kanalen over elektrische auto’s. Zij organiseren ook wereldwijd beurzen, nu voor de tweede keer in Amsterdam.

Wat is er allemaal te zien op deze Fully Charged-beurs? Nou, zo’n beetje alle EV’s die er toe doen. Zo kun je de bijvoorbeeld de nieuwe Zeekr X en de NIO ET5 Touring in het echt bewonderen. Ook worden bijzondere EV’s als de Aehra en de XBus voor het eerst in Nederland vertoond.

Je kunt meer dan alleen kijken. Het is ook mogelijk om zelf te rijden in diverse gloednieuwe EV’s, zoals de Fisker Ocean, de Smart #1 en de BYD Seal. Ook heb je de gelegenheid om een proefrit te maken in de vernieuwde Tesla Model 3. Voor de ondernemers onder ons is er een gedeelte met elektrische bedrijfswagens.

Als je hier wel voor te porren bent, hebben we goed nieuws: je kunt een ticket ter waarde van €38 winnen. De eerste 100 mensen die zich via dit formulier aanmelden krijgen een gratis ticket. Op is op!