Dikker dan dikke Pit26 Motorsports G63 AMG

Pit26 Motorsports leeft zich uit op de G-Wagen en komt met de overtreffende trap van luxe en robuustheid. De dikste G63 AMG!

Het kan altijd dikker, vetter, luxer en overdadiger. Dan vinden wij niet alleen, maar Pit26 Motorsports vindt dat ook. Ze zitten in Amerika, Californië, en dachten bij de Mercedes-Benz G63 AMG: Mweh, kan wel wat vetter.

Dus pakten ze de handschoen op en gingen ze een stapje verder. De off-road capaciteiten zijn aangepakt, de cabine werd groter gemaakt en woestijn en duinen bedwingen is nu een peulenschil.

Nou is het niet het eerste project van Pit26 Motorsports. Ze hakken vaker met dit bijltje. Ze richten zich op een speciale groep klanten met geld en hoge eisen. Het meest luxe en de beste prestaties zeg maar.

Extreme G-Wagen

In dit geval is de basis een Mercedes-Benz G63 AMG of G550. Achter de achterstoelen zetten ze de zaag in het chassis en verlengen het chassis met zo’n 51 cm. Vervolgens klussen ze de cabine weer in elkaar, maar dan groter.

Verder verbouwen ze onder andere de ophanging, vergroten de bodemruimte, maken de auto stijver en voorzien de auto van 20 inch Pit26 custommade velgen. Dikke 38 inch banden zorgen er samen met de andere aanpassingen voor zo’n 23 centimeter extra bodemruimte. Lekker in het terrein.

Extra’s voor de dikste G63 AMG

Uiteraard zijn er nog allerlei extra opties om uit te kiezen (daktenten, verschijners, opbouw), maar ondanks dat ze 1.100 manuren in de ombouw stoppen blijven de motor en de remmen gewoon intact. Kunnen ze wel wat aan tweaken, maar in de basis doen ze dat niet.

Nou is een 4.0 liter V8 met 585 pk en een maximum koppel van 850 Nm al niet sneu, dus daar kunnen we wel mee leven.

De Pit26 Motorsports G63 AMG G-Wagen Crew Cab kost minimaal 385.000 dollar. Ga je nog meer opties en modificaties kiezen dan komen daar ongetwijfeld nog heel wat dollars bij. Maar dan heb je ook wel wat.