Waarschuwing!!1! Lange files naar de Alpen

Waarschuwing!! Dit weekeinde wordt het druk op weg naar de sneeuw!

De voorjaarsvakantie staat voor de deur in het zuiden van ons land. Alle carnavalshaters stappen dus in de auto naar de wintersport!

Door de inflatie en hoge energieprijzen zitten we allemaal op zwart zaad, maar we laten onze ski en snowboardvakantie natuurlijk niet door onze neus boren. Skifahren! Heb je ook zo terug verdiend als je thuis een week de kachel uit kunt zetten.

Na het wintersporten natuurlijk aan de glühwein en de Jägertee. Nog wat schnapps en dan op tijd naar bed, want in de vroege ochtend staat de skibus alweer voor het hotel te wachten.

Files naar de wintersport

Maar eerst er naartoe dus. De ANWB waarschuwt voor lange files naar de wintersportgebieden. Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn in trek en de wegen daar naartoe dus ook!

Zaterdag verwacht de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond topdrukte op de wegen in Zuid-Duitsland en net over de grens in Oostenrijk. In Frankrijk wordt het aanschuiven op de wegen ten oosten van Lyon. Vooral de laatste kilometers naar de wintersportoorden worden de hel. Als je pech hebt.

Wisseling van de wacht

Een week later is het vakantie in het midden en het noorden van ons land en zien we hetzelfde nog een keer, maar dan ook op de terugweg. Wintersport files twee kanten op dus. Want Zuid-Nederland moet gewoon weer naar school.

Eerder deze week waarschuwden we al voor laadpaalstress onderweg naar de wintersport. We herhalen hier met veel plezier nog even de laad adviezen. Opladen voor Keulen, dan zoef je de laadpaalfiles bij Frankfurt zo voorbij. Denk eraan dat een elektrische auto sneller leeg gaat met de kou, dus plan voldoende laadtijd in.

Dus voor dit weekeinde veel geduld voor de wintersporters en veul leut voor de carnavalsvierders!