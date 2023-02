D66 stelt aparte rijbaan voor elektrische auto voor

Volgens D66 kan een aparte rijbaan voor de elektrische auto in ieder geval in Den Haag uitkomst bieden.

We kunnen er lang of kort over zijn, maar Nederland ziet graag zo veel mogelijk mensen in een EV rijden. Middels bijtelling en subsidies wordt je gesteund als je een elektrische auto koopt, naast dat je een soort gereserveerde parkeerplek krijgt als je even wat procentjes wil bijladen.

Rijbaan elektrische auto

Als het aan D66 ligt, moet er nóg een groot voordeel komen voor elektrische auto’s. Namelijk een aparte rijbaan puur en alleen bedoeld voor de elektrische auto. Het gaat overigens om één weg in Den Haag: de Lozerlaan. Deze drukke weg is dubbelbaans, het idee wordt dan om de rechterbaan ‘normaal’ te houden en de linkerbaan enkel te reserveren voor uitstootvrije auto’s. Hagenezen hebben geklaagd over de drukte van de Lozerlaan en dit zou dan een oplossing zijn.

Weerstand

Daarom opperde raadslid Peter Mekers van D66 het idee voor de rijbaan voor de elektrische auto. Hij vergelijkt het idee met een milieuzone: bepaalde auto’s mogen dan niet meer op bepaalde plekken komen. Ook zou de aanpassing goedkoop zijn en snel te regelen zijn. Niet iedereen is er echter lovend over. PVV, Hart van Den Haag, VVD en CDA hebben er wat vraagtekens bij. Vanuit het CDA komen er twijfels over hoe goed de ‘normale’ rechterbaan zou zijn. Die stroomt dan vol en dus heb je een file vol met draaiende benzine- en dieselmotoren.

Toch blijft Mekers van D66 erbij dat de rijbaan voor de elektrische auto een sympathiek idee is. Het zou beperkt worden tot de Lozerlaan, maar ga maar eens na wat er gebeurt als het goed blijkt te werken. (via De Telegraaf)