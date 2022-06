De 4×4 is terug en dit keer in vorm van de Mercedes-AMG G63. Een bijzonder ding en nog exclusief ook

De vorige generatie Mercedes G-klasse kwam met een aantal gekke uitvoeringen. De 4×4 bijvoorbeeld en natuurlijk de 6×6. Van de huidige generatie G-klasse is Mercedes van plan ook knotsgekke uitvoeringen uit te brengen.

Zo komt in elk geval de Mercedes G-klasse 4×4 terug. Waar de vorige generatie een G500 als basis gold, is het bij de huidige generatie een Mercedes-AMG G63 die de basis levert. De Mercedes-AMG G63 4×4 is wat dat betreft nog een tandje maffer.

Mercedes onthulde het bizarre apparaat op een speciale online privé lounge voor klanten. Maar het internet is het internet en dus kunnen jij en ik ook gewoon naar de foto’s kijken.

Met de Mercedes-AMG G63 4×4 moet je avonturen kunnen beleven die niet mogelijk zijn met een normale G. De 4×4 heeft onder andere een grotere bodemvrijheid waardoor rijden door diepe plassen mogelijk is.

Verder vonden ze het bij Mercedes wel leuk om deze G63 van nog meer power te voorzien. Normaal gesproken heeft de dikste G-klasse beschikking tot 585 pk vermogen. Deze 4×4 gaat met 593 pk nog iets verder. Een absoluut gevaarte op wielen wanneer het gaspedaal wordt gevloerd.

Het uiterlijk van deze G-klasse is lekker ruig. Wat natuurlijk past bij een auto zoals deze. Het model staat op 22-inch velgen, komt met extra LED-verlichting voor en de reserveband achterop wordt op zijn plek gehouden door een carbon houder. Geweldig. Op de optielijst komen nog allerlei zaken te staan. Onder andere een ladder en een imperiaal.

Is het niet de hoogte en omvang van de G-klasse, dan is het wel de kleur waardoor de Mercedes-AMG de aandacht eist. De Duitse autofabrikant is van plan om naast gebruikelijke tinten, 40 unieke kleuren via Manufaktur aan te bieden.

Het is nog niet bekend wat de nieuwe Mercedes-AMG G63 4×4 moet gaan kosten. Wel is bekend dat het monster in een gelimiteerde oplage op de markt komt.