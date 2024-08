Dikste Skoda Superb is nog steeds geen RS (maar wel gaaf)

De dikste Skoda Superb van het moment is een fraaie uitvoering, maar Skoda weigert het maar een RS te noemen.

We zeiden het al in ons lijstje dikke snelle Skoda-stationwagons: aan rappe Superbs geen gebrek. De eerste twee generaties kon je de Passat-broer uit Tsjechië zelfs met een dikke zescilinder krijgen, waaronder dus de 260 pk sterke 3.6 VR6 in de tweede generatie. Van de derde generatie mochten we de Sleeper Edition met 477 pk wel zien maar helaas niet kopen. We mochten wel de 280 pk sterke 4×4-versie met de 2.0 liter TSI kopen.

Sportieve Superb

Van de nieuwe generatie is de sportiviteit nog even achterwege gelaten. Qua motoren ook: je hebt de keuze uit een 150 pk sterke Mild Hybrid 1.5 TSI of diezelfde motor met plug-in power en 204 pk. Niet verkeerd, maar het ademt ook geen pure sportiviteit. Optisch kun je de Superb nu echter wel een zetje in de rug geven met de terugkeer van de Sportline.

Skoda Superb Sportline

Wellicht heb ik wel eens laten doorschemeren dat ik een hekel heb aan ‘sportieve optiekpakketten’ omdat ik denk dat je dat geld beter in een daadwerkelijk sportieve aandrijflijn kan steken. Dat heeft echter ook veel te maken met het nodeloos volplakken van auto’s met sportbadges die dus eigenlijk niet terecht zijn. Een Golf R-Line 1.0 TSI is geen Golf R, zeg maar, maar de badges doen anders vermoeden. Edoch, vandaar dat de keuze voor ‘Sportline’ al beter bevalt. Skoda heeft namelijk van de Superb Sportline een soort RS-uitvoering gemaakt, maar pretendeert nergens dat het een RS is.

De Sportline omvat eigenlijk alles wat je verwacht van een ietwat sportief aangeklede Superb. Vrijwel alles wat zwart kan zijn als accent is zwart. Op een kleur als rood kan het nog net. Uiteraard krijg je een uniek velgdesign voor de Sportline en iets anders getekende bumpers voor extra luchtkoeling die je niet nodig hebt. Wel heeft Skoda de auto met 20 mm verlaagd om het gat tussen wiel en wielkast iets kleiner te maken. Dat helpt met een lekkere stance creëren voor de Sportline.

Wat hand in hand gaat met de sportversies tegenwoordig: de Sportline zit aan de bovenkant van het gamma qua aankleding. Het wordt een dure versie (tenminste, naar verwachting, prijzen zijn er nog niet), maar dan wel lekker compleet. Nou is een auto af fabriek nooit in de basis full option wanneer we het over VAG hebben, maar er zit voldoende op qua styling en comfort.

Het Sportline-pakket is beschikbaar voor zowel de Combi als de sedan, prijzen zijn zoals gezegd nog niet bekend voor Nederland. Het is geen RS, maar het komt in de buurt. Een echte RS voor deze generatie zou gepland staan, maar dat kunnen we nog niet bevestigen.