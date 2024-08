Übercoole Peugeot 208 Rallye is bijna perfect

Een leuk project: een echte Peugeot 208 Rallye in de stijl van zijn verre voorvader. Hij mist maar één ding, namelijk dat ‘ie te weinig mist.

Je kan Peugeot van een hele hoop dingen betichten en in sommige gevallen heb je daar bepaalde superlatieven voor nodig (die je zelf mag invullen), maar saai is het in elk geval nooit met een Peugeot. Bovendien heeft het Franse merk een motorsporthistorie waar je u tegen zegt. Momenteel maakt Peugeot met de 9X8 in de FIA WEC een vuist tegen de concurrenten, maar Peugeot leverde voor 2000 ook bijvoorbeeld motoren in de F1. En dan zijn er nog de races op het onverharde. Paris-Dakar heeft Peugeot zich aan gewaagd, maar je zal Peugeots rallysuccessen vooral herinneren door de 205 Turbo 16.

Deze flink verbrede Peugeot 205 met de motor achterin wist voor Peugeot geen windeieren te leggen. Straatversies kwamen uiteraard in de homologatiespecial van de Turbo 16 en later gebruikte Peugeot de iconische kleuren van de T16 voor de Rallye-modellen.

Rallye

Er was een Peugeot 104 Rallye, maar het begon pas echt tractie te krijgen (haha) met het Rallye-label vanaf de 205 Rallye en daarna de 106 Rallye. Het recept bij de 205 was om een zeer simpele funmobiel te zijn. Gestript interieur met enkel het hoognodige om uit te komen op een leeggewicht van minder dan 800 kg! Met 103 pk was het in theorie net zo’n krachtige auto als de 105 pk sterke 1.6 GTI, maar de Rallye gebruikte de 1.3 liter grote motor en perste die pk’s er dus ietsje extra uit. Rijden alsof je op de limiet zit. Het is echt zo’n auto die bewijst dat lol trappen met een eenvoudige auto zo leuk is, misschien nog wel leuker dan veel te serieuze logge supercars. Ook leuk: Peugeot redeneerde dat je niet hoeft te betalen voor wat je niet krijgt, dus zat de Rallye prijstechnisch precies in het midden van het 205-gamma. Een beetje alsof Porsche de GT3 RS net zo duur maakt als een Carrera 4S.

208 Rallye

Je kon een Peugeot 205 Rallye herkennen aan witte lak, witte stalen velgjes en de kleuren van Peugeot Talbot Sport op de kofferbak en grille en als badge aan de zijkant: rood, zwart, geel en blauw. Na de 106 Rallye kapte Peugeot met het Rallye-label en sindsdien is alles wat er qua hete hatches van Peugeot kwam een RC of GTI geweest. Om momenteel uit te komen op geen één hete hatchback.

En toch hebben we vandaag een moderne Rallye voor je in de aanbieding. Op basis van de 208, waar met een beetje fantasie (vooral in de C-stijl) wat 205 te herkennen is. En nee, het gaat niet eens om de speciale editie van een Zwitserse dealer van afgelopen jaar. Al gaat het wederom niet om een special van Peugeot zelf, maar huisvlijt. Wel erg leuk huisvlijt. Alle Rallye-zaakjes kloppen namelijk. De basis is een instapmodel 208, maar dan met witte stalen velgen. Aan de zijkant vindt je de kleuren van Peugeot Talbot Sport en net als de 205 staan achterop diezelfde kleuren met de modelnaam 208 Rallye. De racekleuren voorop en een voorruitsticker met Peugeot Talbot Sport maken hem af.

Bijna perfect

We zouden kunnen muggenziften over dat de stickers met ‘1.3 Rallye’ op de C-stijl ontbreken. Of dat de streep op de zijkant eigenlijk niet nodig is. Toch willen we één imperfectie aankaarten van de 208 Rallye. En dat is niet iets wat we missen. Integendeel.

Voor een Rallye is deze Peugeot 208 namelijk een nogal aangekleed ding. Halflederen bekleding? Een navigatieschermpje? Digitale tellers? Automatische bediening voor vrijwel alles? Veel te luxueus! Eigenlijk moet je er juist zo veel mogelijk uit halen, dan sportstoelen toevoegen en het laten zoals het is. De 208 weegt helemaal niet zo veel, dus met een beetje geluk kan je hem onder de 1.000 kg krijgen. Dan is de 100 pk sterke 1.2 ineens de perfecte Rallye. Nu voelt het als enkel een optisch feestje. Wat niet erg is, maar als koper zou je eigenlijk het volledige potentieel moeten benutten.

Kopen

En die koper, dat kan jij zijn. Deze Peugeot 208 Rallye staat gewoon in Nederland te koop. Mechanisch is het dus een ietwat basale versie van de 208, vermoedelijk een Active, met de 100 pk sterke 1.2 PureTech. Schakelen gaat uiteraard met de hand. Deze inmiddels drie jaar oude Peugeot 208 met geinige Rallye-dingetjes mag van eigenaar wisselen voor 16.890 euro. Koop dan!!!1!