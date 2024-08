Skoda (!) onthult Superb Estate met 477 pk

Skoda, ja het merk zelf, heeft een Superb Estate met 477 pk gepresenteerd.

Wat hebben ze in het Verenigd Koninkrijk gedronken bij Skoda? De Britse tak van de Tsjechische autofabrikant heeft een wel heel bizarre variant van de normaal gesproken zo praktische (en saaie) Superb Estate (in Engeland noemen ze de Combi de Estate) uit de doeken gedaan.

Skoda Superb Estate Sleeper Edition

Waar je naar kijkt is de Skoda Superb Estate Sleeper Edition. Je voelt hem al aankomen. Helaas hoef je niet bij de dealer aan te kloppen om een bestelling te plaatsen voor dit apparaat. Het betreft hier een one-off. De auto is een samenwerking tussen Skoda en de Britse tuner RE Performance. Een leuk idee van de marketing afdeling, om het einde van de productie van de derde generatie Superb te vieren.

De 2.0 liter viercilinder turbomotor is serieus beetgepakt. Normaal gesproken levert dit blok 280 pk in de dikste Superb. Voor deze one-off is het vermogen opgekrikt naar 477 pk en 661 Nm aan koppel. Dat kreeg de tuner onder andere voor elkaar dankzij een grotere turbo en een aanpassing aan het brandstofsysteem. Ook de inlaat heeft een upgrade gehad en er is een betere intercooler geïnstalleerd. Skoda tuning op zijn best!

Naast de motorische upgrades is de Skoda Superb Estate Sleeper Edition 50 mm verlaagd en is er een big brake kit gemonteerd. Het zijn subtiele aanpassingen om het uiterlijk zoveel mogelijk origineel te laten lijken. De verlaging geeft het een beetje weg dat dit geen standaard Skoda is, maar wie verwacht er nu 477 pk onder de motorkap van deze Superb Estate? Daarmee kun je het zelfs een Porsche moeilijk maken.

Het is humor die we uiteraard kunnen waarderen. Helaas heeft Skoda UK niet bekendgemaakt wat de Superb Estate Sleeper Edition doet op de sprint. Dankzij vierwielaandrijving moet dit een aardig rap beestje zijn, dat kan niet anders. Toch jammer dat je dit niet zo bij de dealer kunt kopen. Had leuk geweest.