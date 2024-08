Goedkope(re) benzine blijft nog even in stand!

Het kabinet houdt de prijzen voor benzine in de toekomst nog even laag.

We willen geen seconde pretenderen dat de benzine momenteel lekker goedkoop is, maar wees ervan bewust dat het veel erger had kunnen zijn. De prijzen lagen lekker op hun gat tijdens de onzekerheid van de Oekraïne-oorlog vanaf 2022. Terwijl wij de prijzen zagen stijgen tot bedragen ver boven de 2 euro per liter, greep het kabinet in. Daar profiteren we nog steeds van. Maar ja, dat is natuurlijk altijd tijdelijk als het aan het kabinet ligt, want het is allemaal niet gratis.

Accijnskorting blijft

Gelukkig hebben we voorlopig niks te vrezen. De Telegraaf meldt dat Kabinet-Schoof van plan is om ook in het jaar 2025 nog korting te geven op benzine. De benzine zou zonder de korting weer tegen de 2,40 euro per liter aan schuren. Diesel is nog goedkoper, maar ook daar zouden de prijzen weer gevaarlijk dicht bij de 2 euro per liter komen. Niet dat de benzine pertinent goedkoop blijft dan wel niet meer gaat stijgen, maar het bespaart toch weer de nodige knaken.

Stijging dreigt

Dat is 2025, ietsje verder in de toekomst volgt een potentieel scenario waar de benzineprijzen ineens vrij explosief gaan stijgen. De korting is namelijk begroot voor 2025, maar om 2026 daar nog eens bij te pakken gaat een dure opgave worden. Er zou zo’n 1,5 miljard euro voor uitgetrokken moeten worden. En dat hebben we niet, dus kan de korting niet vastgehouden worden.

Dus, nog heel even genieten van je benzineslurpers voordat de prijs voor benzine niet meer kunstmatig verlaagd kan worden. Dan kan tanken nog wel eens een duur grapje gaan worden.

Foto-credit: BMW M4-eigenaar kan de hoge prijzen niet meer aan, door @Row1 op Autoblog Spots.