Dilemma op dinsdag: Winterbanden, ja of nee?

Het is weer tijd voor een dilemma op dinsdag. Deze keer is de vraag of je wel of geen winterbanden onder je auto schroeft.

Het is er weer de tijd voor, snert, de kachel aan, winterjas over je lijf en natuurlijk ook de winterbandendiscussie. Want over weinig dingen wordt meer gediscussieerd dan over winterbanden. Of het moet Zwarte Piet zijn, maar daar branden we ons niet aan hier.

Winterbanden dus. Ja of nee? Hebben we die dingen wel nodig hier. NEEN, roept de verstokte tegenstander, want de winters hier zijn om te janken en de drie dagen dat het wel sneeuwt pakken ze wel de trein…

JAAAA, roept de verstokte voorstander op zijn beurt. Winterbanden bewijzen hun nut al vanaf 7 graden en zorgen voor een betere grip in moeilijke omstandigheden. Je bent een halve moordenaar als je geen winterbanden monteert, zegt hij.

Winterbanden, ja of nee?

Ondergetekende is -net als in heel veel andere discussies- een beetje een laffe zak. Iemand zonder een echte mening. Hij hoort de argumenten van de voorstander en daarna die van de tegenstander. Of andersom. Om daarna schouderophalend verder te gaan met zijn eigen leven.

Kortom, het boeit me niet zo veel. Ik heb een paar jaar winterbanden gemonteerd en dat was toevallig tijdens de winters van 2009-2010 en die twee erna. En laten dat nou net de winters zijn waarin ons land geteisterd werd door veel sneeuw en kou.

En het dagelijks vervoer was een BMW E91 330D, dus die winterbanden waren toen geen overbodige luxe. Want met sneeuw sta je op je zomerbanden echt stil in een krachtige achterwielaandrijver. Zeker als je op vroege tijdstippen de weg op moet en er nog niet geveegd is.

De jaren erna had ik ze niet en ik heb welgeteld 1 momentje gehad dat ik wenste dat ik ze wel had. Bij een regenererende BMW i3 in een bocht terwijl het sneeuwde. Dat werkt als een handrem in een bocht. Maar verder nooit.

En nu heb ik sinds gisteren ook weer winterbanden onder mijn Tesla zitten. Omdat ze bij het setje velgen kwamen dat ik onder de auto heb laten leggen. Nog bedankt daarvoor, ze staan geweldig, doch dit terzijde! Ik had ook de zomerbanden prima gewild, maar nu ze er toch onder liggen voelt het wel veilig. En ik ben er dus blij mee. En ik zeg daarom: Winterbanden: Ja!

