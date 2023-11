Exlantix? Er is WEER een nieuw automerk in Nederland!

Er is een nieuwe automerk voor Nederland: Exlantix. Jazeker.

We kunnen het bijna niet mer bij houden met al die nieuwe merken. Met name uit China komen er op dit moment een hele hoop. En uiteraard verwelkomen we ze allemaal heel erg graag, we kunnen soms door de bomen amper het bos zien.

Maar het bos wordt nog wat dichter begroeid, want er is namelijk een nieuw automerk in Nederland: Exlantix. Jazeker, dat verzinnen we niet. Het automerk maakt bekend dat ze vanaf in 2024 actief zullen zijn in Nederland.

Uiteraard uit China

Exlantix komt uit China en zal enkel en alleen elektrische auto’s gaan verkopen. Aanvankelijk komen ze met twee modellen: de ES en de ET SUV. De ES is een sedan en de ET SUV is een crossover.

Op de persfoto van de Exlantix ES is het logo van de Exeed nog duidelijk te zien.

Om een duidelijk beeld te geven, Exlantix is een merk van Chery. Dit Chinese automerk timmert al jarenlang aan de weg. We kennen ze van in licentie gebouwde Seat Toledo’s.

Chery heeft naast het eigen merk nog een aantal merken en daar Exlantix dus eentje van. Beide aangekondigde modellen kennen we echter weer van een andere Chery-merk: Exeed.

De Exlantix ES is een gerebadgde Exeed Sterra ES:

En de Exlantix ET SUV is een gerebadgde Exeed Sterra EX SUV:

Specificaties Exlantix modellen

Dan willen jullie specificaties horen en dat is begrijpelijk. De Exlantix ES haalt op een volle accu in 4WD-trim precies 530 km volgens de WLTP. De ET SUV haalt 475 km. Verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Mocht je denken dat met de komst van Exlantix er te weinig Chinese elektrische automerken zijn, hebben we goed nieuws. Dat vindt Chery ook. Vandaar dat er nóg twee bij komen: Omoda én Jaecoo.

Daarmee komt er vooralsnog geen einde aan nieuwe Chinese automerken die hier elektrische auto’s komen verkopen. We zijn dan vooral benieuwd hoe ze zich gaan onderscheiden.

Het zou voor ons interessant zijn als dat middels prijs gebeurt. Betaalbare elektrische auto’s zijn erg welkom. Mochten de prijzen beken zijn, houden we je uiteraard op de hoogte!