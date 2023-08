Nederlanders rijden massaal door op winterbanden deze zomer

Banden wisselen!? Hoezo? We rijden en masse door op onze winterbanden, terwijl het hartje zomer is.

We zien het wel vaker bij automobilisten dat ze langer doorrijden op banden, die eigenlijk niet geschikt zijn voor het soort weer waar ze in rijden. Maar, de branchevereniging Bovag constateert nu dat er nog meer mensen met winterbanden doorrijden terwijl het zomer is.

Op winterbanden rijden in de zomer

Uit het onderzoek blijkt dat er ruim 730.000 auto’s nog steeds rondrijden op winterbanden. De reden is logisch, de bandenwissel wordt overgeslagen vanwege de kosten. Tjsa, op winterbanden kan je nog steeds rijden en het scheelt weer wat geld. Eigenlijk twee keer, want je hoeft ze er voor de zomer niet af te halen en na de zomer niet op te zetten. Opslaan van de banden is dan niet nodig, wat mogelijk geld kan schelen als je ze extern moet stallen.

Het onderzoek is uitgevoerd door controleurs van de branchevereniging die afgelopen maand 1248 voertuigen hebben gecontroleerd op parkeerplekken in Amsterdam, Arnhem, Utrecht en Roermond. Wat bleek? 97 personenauto’s stonden op winterbanden, dat is 7,8 procent.

In 2021 reden er nog 500.000 auto’s rond op winterbanden. Een aanzienlijke stijging van bijna 46% dus. Mensen hebben het dus moeilijker om rond te komen en hier kan gemakkelijk op bezuinigd worden.

Alles is zo duur

Als zelfs een litertje peut meer dan 2 euro kost, en binnen afzienbare tijd nog duurder zal worden, dan ga je op zoek naar iets waarop je kan besparen. Onderhoud bijvoorbeeld, of wat langer doorrijden in je oude auto. Maar dus ook het wisselen van banden.

Opvallend is dat de winterbanden veelal onder oude auto’s worden aangetroffen. Dit komt omdat ze sowieso minder bij de garage komen doordat ze minder kilometer maken, maar deze voertuigen zijn tevens goedkoper. Deze eigenaren hebben minder geld te besteden, of willen er simpelweg niet veel euro’s aan uitgeven.

Dit is niet zonder risico. Winterbanden zijn minder hard en hebben wat meer profiel. In de zomer verslechtert juist de wegligging hierdoor en wordt de remweg langer. Daardoor slijten de banden sneller en storen ze meer fijnstof uit. Veel eigenaren nemen dit dus voor lief en kachelen lekker door in de zomer en hopen op een straffe winter, zodat ze toch gebruik kunnen maken van hun bandenkeuze.

Ben jij ook een van deze winterbanden-rijders? Laat het ons weten in de comments waarom jij ze niet wisselt.

Foto: Porsche 997 in de sneeuw, gespot door @p964