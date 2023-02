Waar je op met letten als je met de auto op wintersport gaat

Omdat veel mensen komende weken met de auto op wintersport gaan, hier wat

zaken waar je maar beter op kunt letten…

Zoals ik heb begrepen, is het krokusvakantie (of hoe noemen ze dat tegenwoordig)

en gaan veel mensen er met de auto op uit. Lekker naar de wintersport. Beetje glijen,

roetsjen en als je niet oppast ook je pols breken. Zoals dit oude lieve dametje deed.



Maar niet alleen de activiteiten op en naast de piste kunnen voor gevaar zorgen, de

rit van en naar de wintersport kunnen dat ook. Daarom een paar tips waar je maar

beter op kunt letten. Safety first, je weet toch?

Waar let je op als je naar de wintersport gaat?

Allereerst, kijk of je een pechhulp hebt die ook in het buitenland actief is. Het zou

toch jammer zijn als je met een volgepakte, doch kapotte auto naast de Duitse

Autobahn staat en er is niemand die je komt helpen.

Bovendien kan het een duur geintje worden. Zorg er daarom goed voor dat je

buitenlandse pechhulp bij je verzekering hebt genomen. Kijk dus maar even gauw op

de site van je verzekeraar of dat zo is en zo nee, doe maar gewoon. Ook al heb je

een gloednieuwe auto, er kan altijd iets misgaan.

Hoe zit het met de verzekering van de auto?

Nu je toch naar de site van je verzekering bent gegaan, kijk dan meteen even wat er

nog meer gedekt wordt in het buitenland. Mocht je alleen een WA hebben, denk er

dan over na om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Het kan namelijk weleens voor gedoe zorgen als iemand anders schade aan jouw

auto veroorzaakt. Verzekeraars doen er zoals we allemaal weten zo veel mogelijk

aan om jou zo weinig mogelijk uit te keren. En dat geldt ook in het buitenland. Met

een rechtsbijstandsverzekering heb je de juridische kosten in elk geval gecoverd.

En de belangrijkste vraag; Wel of geen winterbanden?

En hier zitten jullie natuurlijk allemaal op te wachten; moet je nou wel of niet verplicht

winterbanden onder je auto hebben als je naar de wintersport gaat? Nou, niet dus. In

veel gebieden wel, maar het hangt er maar net vanaf waar je naartoe gaat.

Wel is het zo dat je gewoon niet helemaal lekker bij je paasei bent (aldus Jan

Boskamp) als je op je gladde zomerbandjes naar een sneeuwgebied gaat. En

bovendien zal er in het geval van een ongeluk altijd worden gekeken of je dat had

kunnen voorkomen.

Dus als jij op een besneeuwde bergweg met zomerbandjes tegen een andere auto

aanglijdt, is de kans dat de verzekering heel moeilijk doet ook heel erg groot. Of ze

nou verplicht waren of niet.

En met deze basistips in het achterhoofd, kan er vrij weinig meer misgaan als je met

de auto op wintersport gaat. Op de weg dan, aan wat je op de piste uitspookt,

kunnen wij niets veranderen.



Servus!