Dit cruiseschip heeft een kartbaan van 2 verdiepingen

Je vervelen tijdens de cruise is bijna onmogelijk.

Reizen per cruiseschip. Het feit dat je op zee zit en niet kunt plaatsnemen achter het stuur van een vervoersmiddel maakt een dergelijke vakantie voor autoliefhebbers niet heel aantrekkelijk. Tenzij je gaat meevaren met de Norwegian Bliss.

Dit nieuwe schip beschikt over een kartbaan van maar liefst twee verdiepingen. De Norwegian Bliss valt onder de firma Norwegian Cruise Line’s (NCL). Dit bedrijf ken je misschien van de Norwegian Joy. Twee jaar geleden schreven we al eens over dit schip, want de Norwegian Joy komt met een kartbaan op het bovenste dek. Deze nieuwe Norwegian Bliss gaat nog een stapje verder.

In de zomer vaart het schip op een route naar Alaska, in de winter organiseert de Norwegian Bliss tripjes naar de Caraïben. De kartbaan op de Bliss is 40 procent groter in vergelijking met de baan op de Joy. De kartbaan is te vinden op dek 19. De karts hebben een maximumsnelheid van 48 km/u. Helaas valt de kartbaan niet onder de prijs voor een ticket aan boord van het cruiseschip. De activiteit kost 9,95 dollar voor acht rondjes.

De kartbaan beschikt over hoge muren, zodat de kart nooit in zee terecht kan komen bij een extreme crash. Competitief racen is er helaas niet bij. De baan is niet heel breed. Heb je een trage deelnemer voor je neus rijden, dan is het zeer lastig om een inhaalmanoeuvre te doen. Check de video hieronder om een idee te krijgen.