Alfa Romeo’s en Maserati’s blijven van Italiaanse makelij

Goed nieuws voor de Italiaanse economie.

Italiaanse fabrieksarbeiders hoeven niet te vrezen voor hun baan. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) gaat in gesprek met de vakbonden en de partijen hopen tot een goed economisch resultaat voor Italië te komen.

In zijn laatste strategieplan pleitte Sergio Marchionne voor meer autoproductie in Italië. Zijn opvolgers respecteren het plan van de eerder dit jaar overleden FCA-topman en voorzien meer werkgelegenheid voor het Zuid-Europese land. Bronnen die bij de ontwikkelingen staan laten weten dat toekomstige modellen van de FCA-merken gewoon in Italië van de band gaan rollen. Italiaanse fabrieksarbeiders hoeven zich dus geen zorgen te maken dat het concern auto’s in een ander land gaat produceren.

FCA is onder meer van plan om de nieuwe Alfa Romeo SUV, nieuwe modellen van Jeep en de Maserati Alfieri in Italië van de band te laten rollen, aldus de bronnen tegenover Reuters. Aanstaande donderdag heeft Pietro Gorlier, de Europese chef van FCA, een ontmoeting met de vakbonden, waar onder meer over de voorstellen gesproken gaat worden.

De fabriek van het concern in Melfi, in Zuid-Italië, produceert momenteel de Jeep Renegade. Daar moet straks ook de Jeep Compass van de band gaan rollen. Eerder dit jaar, in augustus, werd de productie van de Fiat Punto in deze fabriek gestopt. Met de komst van de Compass moet de werkgelegenheid behouden blijven. Een nog aan te kondigen nieuw model van Jeep moet uiteindelijk ook in het land geproduceerd gaan worden. Daarnaast zal de Pomigliano-fabriek de productie van de Fiat Panda behouden. Sinds 2011 rolt de best verkochte auto van Italië hier van de band. Voorheen werd de hatchback geproduceerd in Polen.

De Mirafiori-fabriek van Fiat blijft tevens een belangrijke rol spelen. De elektrificatie van de 500-lijn zal vermoedelijk in deze fabriek de hoofdrol krijgen. In deze fabriek produceert men ook de Maserati Levante. De toekomstige nieuwe Alfa Romeo SUV deelt naar alle waarschijnlijkheid het platform van de Levante en kan dus tevens in de Mirafiori-fabriek gebouwd worden.

FCA wil het huidige bedrijfsresultaat tegen 2022 verdubbeld hebben. Dit wil het concern bereiken door onder meer 45 miljard euro te investeren in elektrische en hybride auto’s.