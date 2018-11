Deze coole limo is nog cooler geworden

Check die velgen! Gewoon af-fabriek.

Nog niet zo heel lang geleden waren we aan het brainstormen over coole limousines. Daar is uiteindelijk dít lijstje uit voort gekomen. In de commentsectie was duidelijk dat men wel een auto miste: de Genesis G90. Voor degenen die niet slapen met een auto-encyclopedie onder hun kussen: Genesis is het (premium) luxemerk van Hyundai. Net als Lexus (Toyota), Acura (Honda) en Infiniti (Nissan).

Hun absolute topmodel is de G90, een gigantisch slagschip met enkel dikke motoren. En het is de G90 die flink onder handen is genomen. Wil je dus helemaal het mannetje zijn bij de Zuid-Koreaanse maffia, dan is dit je auto. De grille is net als bij een Audi A8 of Lexus LS500 enorm groot en opvallend. Niet direct mooi, maar ze zullen er goed over nagedacht hebben. De vorige G90 had nog een generiek ogend front.

Ook de achterkant is nu een stuk strakker dan voorheen. Het blijft natuurlijk smaak, maar de bips van de G90 ziet er eigenlijk cooler uit dan die van de BMW 7 Serie of Audi A8. Helemaal als je kijkt naar de doorlopende lichtstrip. De enorm gave putdeksel-velgen dragen eveneens bij aan de feestvreugde.

Ook in het interieur is er veel werk verricht. Met name het 12,3 inch infotainment systeem is een enorme stap voorwaarts. Nu hopen dat het ook net zo goed werkt als bij de Duitse tegenstrevers. Om de rust aan boord te vergroten, is de G90 leverbaar met Active Noise Cancellation. Dus hoe veel kabaal er buiten ook is, binnenin de Genesis G90 blijft het sereen.

Qua motoren is er keuze uit twee zescilinders en een achtcilinder. Instappen doe je met de atmosferische 3.8 liter V6. Een stapje hoger staat de 3.3 V6 met turbo die we natuurlijk kennen uit de Kia Stinger. Topmodel is een 5.0 V8. Alle motoren zijn voorzien van directe brandstofinjectie. Er is keuze uit drie uitrustingsniveau’s: Luxury, Premium Luxury en Prestige. Bij de zescilinders kun je kiezen, de V8 is er alleen als Prestige. Of de Genesis G90 ook naar Nederland komt is, niet duidelijk. Vooralsnog is er hier nog geen Genesis-dealer.