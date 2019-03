Dit deed een artiest met de Lamborghini Urus

Cool resultaat voor een rally.

Een auto personaliseren kan op tal van manieren. Stickers plakken, een wrap kiezen of tunen in de vorm van bodykits en dergelijken. Een andere manier is een artiest laten losgaan op je auto. Dat gebeurde bij deze Lamborghini Urus in Miami. De praktische Lambo was onderdeel van het Art Basel evenement in de zonnige Amerikaanse stad.

De Grigio Lynx Metallic Lambo werd eerst een matte wrap aangemeten en vervolgens kon een artiest vrijblijvend losgaan op de auto met stift. De man, genaamd Surge en in Miami bekend als een lokale kunstenaar, maakte er een creatieve bedoeling van. Merknaam Vossen komt met regelmaat terug in het resultaat, niet geheel toevallig rolt deze Urus op een setje S17-01 van het merk in formaat 23-inch.

De kunstenaar maakte gebruik van een zwarte en rode stift. Kleuren die perfect matchen bij het uiterlijk van deze Lamborghini Urus. Op de auto werden merknamen, teksten en figuurtjes geschreven en getekend. Het resultaat is een unieke Lambo die er, in mijn ogen, niet verkeerd uitziet. Naast Miami is Art Basel ook een jaarlijks kunst-event in Zwitserland (goh) en Hong Kong waar creatieve geesten en geïnteresseerden samenkomen.