Nederbelg met ‘dikke BMW’ heeft boodschap voor politie

Of ze hem voortaan met rust willen laten.

De 23-jarige Kevin Penning uit Hoogstraten is er klaar mee. Geregeld krijgt de Nederlander, die woonachtig is in België, te maken met geïnteresseerde agenten. De jongeman vervoert zich in een BMW 6 Serie met M3/M4 Competition velgen.

Voor ons autokenners een doorsnee BMW, deze generatie 6 Serie kwam immers 15 jaar geleden op de markt. Tussen de 12.000 en 25.000 euro zijn genoeg (nette) exemplaren te vinden. Politieagenten die geen kaas hebben gegeten van auto’s merken de coupé echter op als een luxe, dure BMW en trekken hele andere conclusies.

Tegenover het AD doet de 23-jarige Penning zijn verhaal. De jongeman heeft besloten een sticker op de achterruit van zijn auto te plakken met een boodschap voor de politie. Hij is geen drugscrimineel en wil graag met rust gelaten worden. Omdat de in België woonachtige man af en toe in Nederland moet zijn is de BMW-rijder geregeld het haasje tijdens een controle. In de krant zegt de 23-jarige dat dit soort diesels, in zijn geval een 635d, goedkoper zijn in België dan in Nederland.

Of de sticker gaat helpen om minder aandacht van de politie te krijgen is nog maar de vraag. De kans is eerder groot dat nu juist agenten geïnteresseerd raken in de BMW. Volgens de 23-jarige is hij al 186 keer staande gehouden met zijn BMW in anderhalf jaar tijd. De sticker zit er sinds deze week op.

Met dank aan Jaap voor de tip! Fotocredit: belgianbmwe63 via Instagram