Spacecake! Musk aangeklaagd door Tesla-investeerders

Elon moet zich weer eens verantwoorden.

Je ziet de boodschap tegenwoordig overal terugkomen, zoals in TV-reclames, in je laatste scrum sessie en in documentaires over Muhammad Ali: iedereen maakt wel eens een voutje, is niet erg, maar je mot er wel van leren. Bij Elon Musk is deze boodschap naar mening van enkele Tesla-investeerders nog niet helemaal aangekomen, althans niet waar het gaat om het Twitter-gebruik van de grote leider. Heel verrassend is dat overigens niet: vorig jaar werd de Muskias door de Securities Exchange Commission (SEC) op de vingers getikt vanwege zijn fameuze ‘420’-Tweet. Hij kreeg hiervoor onder andere een boete van twintig miljoen Dollar. Van zijn leven beteren wilde de Muskias echter niks weten: later claimde de elektro-mogul zelfs doodleuk dat deze forse prent ‘het helemaal waard was’.

Dat is nog niet alles! Kennelijk hield een deel van de ‘deal’ met de SEC ook in dat er bij Tesla iemand aangesteld moest worden die Elons Tweets aangaande beurskoersgevoelige info moet monitoren. Probleem is alleen; dat had geheim moeten blijven. Elon heeft ook daar echter lak aan en bombardeerde zijn nieuwe censureerder publiekelijk als zijn ‘Twitter-sitter’. De SEC was not amused en wil er een punt van maken dat Musk minachting voor het Hof betoont.

Enfin, beetje koppig en tegendraads moet je misschien ook wel zijn als je een Elon Musk wil worden, zul je nu wellicht denken. En misschien is dat ook wel zo, maar een groep institutionele investeerders denkt daar heel anders over. Deze week stapten de Laborers’ District Council en het Contractors’ Pension Fund of Ohio naar de rechter om Musk opnieuw aan te klagen, dit keer voor het ‘herhaaldelijk maken van foutieve statements die schadelijk zijn voor aandeelhouders’.

Directe aanleiding is een Twitter-quoot van Musk dat Tesla dit jaar ongeveer 500.000 auto’s zou gaan maken. Dat vonden aandeelhouders een beetje gek, aangezien zij eerder nog informatie van Tesla hadden gekregen dat de productie ondanks de komst van de Model Y rond de 400.000 units uit zou komen.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019 — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

Later corrigeerde Musk de Tweet, naar verluidt op aandringen door zijn Twitter sitter, door te zeggen dat hij bedoelde dat Tesla’s productietempo eind 2019 zo’n 10.000 auto’s per week zal zijn, ergo (ruim) 500.000 auto’s per jaar.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

Het klinkt misschien allemaal niet zo spannend, maar dat zijn toch twee hele verschillende dingen. Dat vinden in ieder geval ook de twee hierboven genoemde investeerders, die er nu op uit zijn om Musks ‘ongecontroleerde gebruik van Twitter om incorrecte statements te maken over het bedrijf’ voorgoed een halt toe te roepen. We zijn benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Maar vooruitlopend op de uitspraak van de rechter: moeten de investeerders niet zo zeuren, of moet Musk zijn digitale muil houden? (via Bloomberg)