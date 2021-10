Dit exclusieve jasje kost je 1,88 miljoen euro

Je krijgt er ook een hypercar bij. Dat maakt het jasje wat leuker. De jas is namelijk onderdeel van het Lotus Evija aankoopproces

De meest exclusieve jas ter wereld? Bij Lotus vinden ze van wel en ze hebben ongetwijfeld gelijk. Met de aankoop van een exclusieve auto kun je vaak wat extra’s verwachten. Een schaalmodel van het voertuig bijvoorbeeld, of een kleimodel van de gekozen lak. In het geval van de Lotus Evija krijg je er een jas bij. Of krijg je een Lotus Evija bij het jasje? Het is maar net hoe je er naar kijkt.

Lotus is de samenwerking aangegaan met modemerk Norton & Sons. Het resultaat hiervan is dat als jij een Lotus Evija koopt, je er zo’n sportief jackie bij krijgt. Het gaat hier niet zomaar om een ludieke jas. Maar om een jacket dat op maat van de klant wordt gemaakt. Norton & Sons gaat de jas niet los verkopen. Vandaar dat exclusieve sausje.

Zeg je Lotus, dan zeg je lichtgewicht. En daar is deze jas geen uitzondering op. Ze omschrijven het als een luxe lichtgewicht jacket. De jas is gemaakt van wol en nylon. Dus als je ooit iemand ziet uit een Lotus Evija ziet stappen en deze persoon heeft deze Norton & Sons jas aan dan weet jij: deze man of vrouw heeft gewoon een heel exclusief jackie.