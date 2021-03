Deze tweedehands viercilinder kost 149.000 euro - Autoblog.nl

Jazeker, deze tweedehands viercilinder moet anderhalve ton kosten. Daar kun je gewoon maandenlang Alfa Romeo 159 van rijden!

Als een auto je heel erg veel gaat kosten, dan wil je veel cilinders. Dat is een beetje een vreemde redenatie, maar op zich wel logisch. Als je duizenden euro’s aan een horloge gaat uitgeven, moet het geen Apple Watch zijn met een iets duurdere kast. Dan moet de techniek ook op orde zijn.

Dus als je anderhalve ton op een auto gaat stukslaan, dan wil je graag dingen als meer dan vier cilinders en het liefst de aandrijving op de achterwielen, @wouter en @michaelras zullen je daar zo alles over vertellen. Maar in dit geval hebben we een auto gevonden waarbij het minder uitmaakt.

Luxe V250d

Het gaat om deze Mercedes-Benz V-Klasse. De V-Klasse is de luxe uitvoering van de Vito-bedrijfswagen van Das Haus. Het is een busje van een paar jaar oud (2018) en met enige ervaring (24.576 km). Dus om met heel Duitsland te spreken: Was gibst?

Simpel, het is een ultra luxe V-Klasse. Kijk, hoe luxe een S-Klasse of Maybach ook is, ze blijven beperkt qua ruimte. Met name in de hoogte. En zoals je met Business Class (in het vliegtuig, niet op TV) kunt ervaren is ruimte de ware luxe. Het busje is voorzien van alle mogelijke luxe die je je maar kunt voorstellen. Alles is gebouwd om de twee zetels achterin. Perfect voor Joost en Annabel om in te paraderen nu Thierry in zijn eigen Tuk Tuk verder gaat. Daarbij is het busje met vier zetels meer dan goed voorbereid op de uitslagen van vanavond.

Prijs tweedehands viercilinder

Dan hebben ze wel gulle giften nodig van de leden. Want het superluxe busje kost namelijk 119.000 euro. Dat is uiteraard een misleidende prijs, want als je de tekst even doorneemt zie je dat het ineens 149.000 euro is. Ze hebben de BPM en de BTW er voor het gemak afgehaald. Tsja, met dat soort praktijken wordt zelfs een Nissan 370Z goedkoop in Nederland.

Dan het motortje van de V-Klasse, want het is een amechtige viercilinder. Standaard is de sterkste V250d goed voor 190 pk, maar deze is goed voor 250 pk. Waarschijnlijk is ‘ie een beetje gechipt. Kortom, iets voor jou? Dan kun je de tweedehands V250d advertentie hier bekijken. In de comments kun je verdedigen waarom vier cilinders meer dan voldoende is.