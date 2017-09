Zo wil men het grootste elektrische voertuig ter wereld maken

Wat een mega-project!

De Komatsu HD 605-7 is een verschrikkelijk groot apparaat. Het voertuig weegt 45 ton, heeft een laadcapaciteit van 65 ton en de banden hebben een diameter van twee meter. De krachtbron van deze Komatsu is -uiteraard- een dieselmotor. Een aantal samenwerkende partijen uit Zwitserland willen het echter anders aanpakken. Ze nemen het enorme ding als basis en willen er het grootste elektrische voertuig van gaan bouwen.

De grote Komatsu heeft natuurlijk niet voldoende aan een compact accupakket. Men heeft dan ook een batterijcapaciteit van 700 kWh in petto voor het werkpaard. Je leest het goed. Dat is acht keer een Tesla Model S.

Een Komatsu-truck zal worden ontleed en omgebouwd om het project mogelijk te maken. Die taak is aan Kuhn Schweiz AG in het Zwitserse Lommis. Ze zijn al begonnen aan het project. Momenteel is de dieselmotor er al uitgehaald en er wordt ruimte gemaakt om het enorme batterijen-pakket te kunnen positioneren. Het accupakket is ontwikkeld door Shenzen Westart uit China en weegt maar liefst 4,5 ton.

Nu denk je natuurlijk: hoe zit dat met de actieradius? Daar is ook wat op bedacht. De Komatsu-truck krijgt regenererende remmen. De remmen laden de batterij op met 40 kWh. Volgens de makers wekt het elektrische voertuig heuvel-af meer energie op dan dat de truck energie verbruikt tijdens het rijden.

De elektrische Komatsu wordt geen beursheld. Men zal het voertuig gaan gebruiken in een steengroeve om afval af te voeren.