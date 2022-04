Dit gekke slakkenhuis is eigenlijk een zeer grote caravan

Schijn kan soms bedriegen: dit kleine slakkenhuisje van de firma Beauer is eigenlijk een vrij grote caravan.

Als kampeerder heb je een paar opties. Waarschijnlijk nog steeds het populairst is de camper of caravan. Een soort mobiel huisje dat je achter je auto koppelt (of waar een bestuurdersgedeelte in zit) wat je neerzet en zo’n beetje klaar bent. Het nadeel van een caravan is dat het nogal een onding is om mee te rijden. Groot op de weg, je kan er niet zo hard mee en je hebt er een groot rijbewijs voor nodig. Een alternatief zou een vouwwagen zijn, maar dat is meer een tent. Als je een caravan wil, zonder dat je met een gigantisch apparaat op weg bent, dan zijn de caravans van de Franse firma Beauer misschien iets voor jou.

Beauer caravan

Dat is namelijk een compacte caravan, nog kleiner dan de kleinste modellen van bijvoorbeeld Kip of Eriba. Dat lost het grootteprobleem op, maar creëert juist een schaarsteprobleem. Een capsule zo klein dat je er onmogelijk genoeg ruimte in hebt. Juist daar is de Beauer caravan erg slim.

Ze hebben namelijk een pagina gepakt uit het boekje van de Amerikaanse RV’s: de Beauer caravan kan uitschuiven. Zo wordt het geheel ineens een stuk groter en ruimer. Er zijn verschillende groottes. Bovenstaande 2X schuift uit naar één kant en wordt dus twee keer zo breed (totale oppervlakte 8 m²). , terwijl de 3X ook nog de andere kant op schuift (foto onder). Daarmee krijg je 12 m².

De derde grootte is de 3XPlus, dan krijg je ook iets meer lengte om een totale oppervlakte van 28 m² te realiseren. Let wel dat je dan gewoon twee slaapkamers hebt, dus dan is het lekker ruim binnen.

Uiteraard kun je een hoop opties toevoegen, zoals een douche, verwarming, airco, een fietsenrek, rolgordijnen en nog veel meer. Wat betreft slim met ruimte omgaan is de Beauer caravan sowieso al een winnaar.

Busje

Leuke bonus: als je niet houdt van rondrijden met een aanhanger, kan de Beauer 3X ook als ‘Cell’ besteld worden. Bestel je een middelgrote bedrijfswagen als pickup, dan kun je deze Cell achterop plaatsen. Het werkt hetzelfde als bij de aanhanger-versie, ware het niet dat het chassis iets hoger is.

Je krijgt spontaan zin om te kamperen. Al is het hele primitieve en goedkope van kamperen niet echt van toepassing als je de prijzen bekijkt. De 2X kost 24.503 euro zonder opties, de 3X is er vanaf 31.993 euro en de grootste 3XPlus kost een redelijk schrikbarende 74.793 euro. Voor minder geld dan een caravan hoef je de 3XPlus dus niet te hebben, al zijn de andere twee ook geen prijspakkers. Een leuk idee is het wel. Kopen kan bij Beauer.