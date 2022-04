Ophef over ‘schokkende’ miljoenenbonus van Stellantis-baas

Stellantis-topman Carlos Tavares verdient schandalig veel, maar eerlijk is eerlijk: het is ook niet niks, de baas zijn over 16 automerken.

De naam Stellantis zal de gemiddelde persoon op straat waarschijnlijk niet zoveel zeggen, maar intussen is het wel een van de grootste concerns in de auto-industrie. Sowieso als het gaat om het aantal automerken. Van Opel tot Maserati en van Fiat tot Dodge: het valt allemaal onder de Stellantis-vlag.

De man die dit hele concern in goede banen moet leiden is de Portugees Carlos Tavares. Hij begon op zijn 23ste bij Renault en zwaait nu op zijn 63ste de scepter over een megaconcern van 16 merken.

Zoals wel meer CEO’s is Carlos Tavares niet iemand die enorm veel media-aandacht krijgt, ook al is hij een prominent figuur in de auto-industrie. Tavares is nu echter het middelpunt geworden van een rel over de salarissen van CEO’s.

Tavares kreeg vorig jaar namelijk een bijzonder riante bonus van een slordige €19 miljoen. Daarnaast krijgt hij een aandelenpakket ter waarde van €32 miljoen en ook nog eens een lange termijncompensatie van €25 miljoen.

De Franse president Macron vindt hier wel wat van. Volgens hem moet er perk en paal gesteld worden aan de “astronomische bedragen” die CEO’s betaald krijgen. Als dat in Europees verband geregeld wordt moet het volgens Macron mogelijk zijn om hier wat aan te doen.

Macron’s rivaal Marine Le Pen heeft zich eveneens uitgelaten over de vele miljoenen die Tavares opstrijkt. Zij noemt het “schokkend”. Nu is er een presidentsverkiezing gaande in Frankrijk en valt dit een beetje in de categorie makkelijk scoren. Vandaar dat de beide kandidaten flink van leer trekken tegen Stellantis. Wat overigens niet betekent dat ze ongelijk hebben.

Macron en Le Pen zijn trouwens niet de enigen die hun onvrede uitten. Ook de Franse vakbonden spreken schande van de royale beloning die de opperbaas van Stellantis krijgt.

Via: Automotive News Europe