Dit heerlijke setje Ruf’s gaat onder de hamer

Smullen geblazen: deze mini-collectie met vier uiterst zeldzame Ruf’s wordt binnenkort geveild.

Je hebt tuners en je hebt tuners. Ruf is er eentje uit de laatste categorie. Zij nemen echt de moeite om een auto naar een hoger plan te tillen. Er zijn alleen twee nadelen. Ten eerste zijn Ruf’s bijzonder prijzig en ten tweede zijn ze bijna niet te vinden.

Er is nu echter goed nieuws voor degenen die een Ruf willen (en kunnen) kopen. Er worden nu namelijk vier Ruf’s tegelijk aangeboden op een veiling, de een nog zeldzamer dan de ander. We gaan ze even stuk voor stuk langs.

Ruf BTR2 (1997)

Hij is geel en hij is snel, maar het is niet de legendarische Yellowbird. Dit is de BTR2, gebaseerd op de 993 Carrera. Ruf heeft deze voorzien van een turbo en een reeks andere upgrades, wat resulteert in 420 pk. Dat was niet genoeg om de titel ‘snelste auto ter wereld’ te claimen, maar de BTR2 is wel sneller dan de originele Yellowbird. Naar verluidt zijn er maar tien gebouwd.

Ruf Turbo R (1998)

De Ruf BTR2 was dus origineel geen Turbo, maar Ruf nam ook de 911 Turbo onder handen. Dat resulteerde in de Turbo R. Dit oranje exemplaar is in recenter jaren nog eens langs geweest bij Ruf, waardoor het in feite een soort restomod is geworden. In plaats van de 408 pk die een 993 Turbo standaard levert, heeft deze Ruf nu 560 pk. Met dit ‘oudje’ kun je dus gewoon een 991 Turbo S bijhouden, die net zoveel vermogen heeft.

Ruf Turbo R Cabriolet (1998)

Met circa vijftien gebouwde exemplaren is de Turbo R Coupé al een absolute zeldzaamheid, maar de Turbo R Cabriolet is pas écht zeldzaam. Daar is er namelijk maar eentje van, en dat is deze. De cabrio matcht helemaal met de coupé, dus eigenlijk moet je deze auto’s gewoon samen kopen. Je moet wel met iets minder pk’s genoegen nemen, namelijk 490 pk.

Ruf RK Coupé (2007)

De meest bijzondere auto van het stel is misschien wel deze Cayman, die omgedoopt is tot RK Coupé. RK staat voor ‘Ruf Kompressor’. Deze Cayman beschikt over een 997-blok, met een mechanische compressor, die voor 440 pk zorgt. Voor het design sloeg Ruf de handen ineen met Studiotorino, waardoor de RK Coupé er een stuk strakker uitziet dan het origineel. Het was de bedoeling dat er 49 exemplaren gebouwd zouden worden, maar dat werden er uiteindelijk twee: één prototype en één productieauto. Dat is dus deze.

We kunnen wel stellen dat het stuk voor stuk hele smakelijke auto’s zijn. Ze worden alle vier geveild door Gooding & Co tijdens hun Amelia Island-veiling. Die zal begin maart plaatsvinden. Op welk van deze Ruf’s breng jij een bod uit? Laat het vooral weten in de reacties!

Meer lezen? Bekijk ook ons lijstje met Ruf-modellen die je nog niet kende