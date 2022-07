Deze Ruf modellen kende je nog niet

Of wel. Maar dan moet je echt wat vaker de frisse lucht op zoeken. De bovenstaande Ruf modellen gaan we dan ook niet behandelen. Die zie je nog veel te veel.

Ruf is al een tijdje onder ons. Het is op papier een fabrikant. Dat betekent dat Ruf een fabrikantenstatus heeft. De auto’s worden dermate veel gewijzigd dat er sprake is van een nieuwe auto. Net als bij Alpina dus. Net als bij Alpina krijgt een Ruf dan ook een eigen typegoedkeuring én eigen chassisnummer. Overigens geldt dit lang niet voor alle Ruf-Porsches, je kunt namelijk bij Ruf je Porsche laten tunen. Heb je een 911 Turbo en wil je betrouwbaar 300 pk extra? Regelen ze voor je. Ook voor een setje velgen, sportuitlaat of mattenset kun je bij ze terecht. Wij willen nog een keer graag een Ruf koffiemok. En zo’n CTR.

Mede omdat Porsche voor lange tijd enkel en alleen in Need For Speed-titels voorkwam, hebben veel andere spelontwikkelaars gebruik gemaakt van Ruf. Dus mensen die Gran Turismo spelen (of Project Gotham Racing of Forza), we zijn allemaal bekend met de eerste Ruf waar het mee begon, de BTR. Dat is de eerste echte Ruf met eigen chassisnummer. De Ruf CTR (Yellowbird) is legendarisch. Maar er zijn nog veel meer Ruf modellen. Die nemen we op deze dinsdagavond graag met je door!

Ruf SCR

1979

De Porsche 911 Turbo sloeg in als een bom. In één klap was de vlotte 911 ineens een kanon. Maar het slaat ook op het turbogat, want je moest even wachten voordat de KKK-turbo’s van de ‘930’ op oorlogsterkte waren. Ruf had een alternatief in de vorm van de SCR. De basis is een 911 SC. De 3.0 werd vergroot naar 3.2 liter, de compressie werd verhoogd en er waren nieuwe zuigers.

Ruf pakte het knap aan, want de SCR was krachtiger én zuiniger dan de 911 SC! Andere bumpers, velgen en racekuipen maakte het feestje af. De Ruf SCR is overigens geen Ruf op kenteken, maar een Porsche 911. Het is in dat opzicht een getunede auto. Maar maak je geen zorgen, Ruf voorzag de SCR zelfs van een compleet nieuwe transmissie met een langere laatste overbrenging voor een hogere topsnelheid (en een gunstiger verbruik).

Ruf CR4 (964)

1991

We kennen Ruf voornamelijk van de ultra snelle turbo-modellen, ze hebben er een hoop van gebouwd. Minder bekend, maar zeker niet minder leuk zijn de wat meer obscure Ruf-modellen. Wat te denken van de Ruf CR4. De basis is de 911 Carrera 4, voor het eerst kon je vierwielaandrijving krijgne op een 911. Daarmee vergrote Porsche de Alltagstauglichkeit van de auto.

Porsche leverde een half afgebouwde 911 Carrera 4 zónder chassisnummer. Ruf maakte er vervolgens een eigen versie met een unieke bodykit, wielen, onderstel en motor. Het is geen turbo, maar een mechanisch gekietelde 3.6, nu goed voor een dikke 290 pk. De wielen waren maar liefst 18 inch groot! Op de 512 TR na kwam dat eigenlijk niet voor.

Ruf RGT RS (996)

2004

Bij de 996 is de R Turbo de meest bekende van de Ruf modellen. Maar net als bij Porsche kon je ook een atmosferische straatracer krijgen. De Ruf RGT zal veel Gran Turismo-spelers bekend voorkomen. Daar kwam later ook een RS-versie van. Onder de kap ligt de Mezger-motor, dus geen IMS-nachtmerries hier. Deze hebben meer vermogen dan de GT3-’s van Porsche zelf: 395 pk.

Houd er rekening mee dat Ruf vaak het vermogen naar beneden afrondt voor de fabrieksopgave (“we gebruiken grote paarden bij Ruf!”). Bij de RS-versie probeerde Porsche het gewicht zo laag mogelijk te houden: 1.356 kg. Bijzonder, zeker omdat de Ruf RGT voorzien is van een widebody (de 996 GT3 had een slanke body).

Ruf R Kompressor (997)

2006

We kennen de Ruf modellen voornamelijk van de hele snelle turbo-versies, extreem veel vermogen in een relatief onopvallende doch wel onderscheidende bodykit. Met de 997 generatie was Ruf in de ban van de mechanische compressor. Je kon een Ruf RT12 krijgen (Mezger turbo met heel veel vermogen), maar daaronder was de Ruf R Kompressor.

Deze had de Carrera S als basis. Je kon ‘m als ‘fabrieksauto’ krijgen, dus een complete ombouw, maar je kon ook met je 997 naar Ruf rijden en voor ongeveer 20 mille zo’n compressor laten monteren. Dit gold in principe voor alle zescilinder boxermotoren van Porsche, dus ook op je Boxster. In de meeste gevallen won je daar zo’n 100 tot 150 pk extra mee. Maar ging je voor het complete model, kreeg je een Ruf-bodykit, Ruf velgen, aangepast onderstel en een schitterend interieur.

Studiotorino Ruf RK Coupé (987)

2007

Het leuke van Ruf modellen is dat ze ook gebouwd werden op basis van de Boxster en de Cayman. De RK Coupé werd in samenwerking met Studiotorino gemaakt. Van een afstandjes lijkt het gewoon een Cayman, maar als je goed kijkt, zie je dat ‘ie subtiel gaver is gemaakt door ontwerper Aldo Brovarone (dat is de man die ie op de foto boven ziet).

Hij liet zich inspireren door de Porsche 904 en Dino 246GT. De donkerrode lak in combinatie met lichtgroene bekleding is bijzonder gewaard, maar staat stiekem erg goed. Geen overdreven turbo-atoombom onder de kap, maar een supercharged 911-motor met, in dit geval, 440 pk.

Ruf Roadster Rt

2011

Dat de huidige 911 Targa er uit ziet als de 911 Targa, komt niet zozeer door Porsche, maar door Ruf. Die zagen namelijk al eerder de mogelijkheid iets bijzonders ervan te maken. De 993, 996 en 997 Targa-modellen zijn namelijk stiekem een Cabriolet met een vast dak en enorme glaspartij. Duur om te maken voor Porsche, maar uiteindelijk was het eigenlijk een 911 met glazen schuifdak. De Roadster Rt heeft ook de cabrio als basis.

Dus met de extra verstevigingen om de stijfheid enigszins te behouden. Maar deze werd weer iets vergroot met de beugel. Het mooiste van de Ruf-oplossing is dat het dakje uitneembaar was, alsmede de raampartij. Dat is bij de huidige 911 Targa anders (stiekem is dat gewoon het meest over-ontwikkelde meest gecompliceerde schuifdak-mechanisme). De Roadster kwam er in twee smaakjes, een Ruf R Roadster met atmosfserische motor (dik 400 pk) of met een twin-turbo setup, goed voor ‘ruim’ 560 pk.

Ruf RGT-8 (991)

2012

Zoals je ziet, is Ruf voornamelijk bezig met het aanpassen van Porsches. In technisch opzicht verandert er een hele hoop, maar dat zie je aan de buitenkant er niet vanaf. Dat is met de RGT al helemaal het geval. De RGT-modellen zijn uitstekend geschikt voor het betere circuit-werk.

Nu zul je zien dat er veel 911-jes staan in de zo geliefde GT3 RS-pluimage. Ze klinken allemaal min of meer hetzelfde. Daar heb je hier geen last van, de RGT-8 heeft namelijk een 4.5 liter V8 met platte krukas. De 997 heb je geregeld voorbij zien komen, maar Ruf heeft ze ook gebouwd op basis van de 991!

Ruf RXL (970)

2012

Porsche doet vaak de dingen die Ruf al eens eerder gedaan heeft. De Panamera Executive kennen we allemaal, maar wist je dat Ruf nóg eerder was met een lange Panamera? Nu wel! De basis is de 970-generatie, de eerste dus. Aan de buitenzijde zie je dat er niet heel erg veel veranderd is, op de kenmerkende Ruf Speedline-velgen (22 inch!) na, dan.

De basis is gek genoeg niet de Turbo, maar de Panamera S. Het vermogen stijgt van 400 naar 420 pk. Om de purist tevreden heeft de Ruf RXL enkel en alleen achterwielaandrijving. Waar het om gaat, is de verlenging. Je zou het niet direct zeggen, maar de Ruf RXL is maar liefst 40 centimeter langer dan het standaardmodel. De wielbasis nam met 40 centimeter toe, de deuren met 15 centimeter. Daardoor is er nu ook een tussenstuk tussen de voor- en achterdeur. Hoeveel exemplaren er geproduceerd zijn van de RXL is onbekend, er is deze witte met V8 en er is een zwarte met V6 in China. Daarmee is het een van de obscuurdere Ruf modellen.

Ruf 3800S (981)

2014

De Ruf modellen qua Boxsters en Caymans zijn bijzonder zeldzaam. Daar is een reden voor. Mensen kopen een Cayman of Boxster omdat deze goedkoper zijn dan de 911. Dat geldt niet voor iedereen en die mensen konden bij Ruf terecht. De laatste in de lijn was de Ruf 3800S.

Het recept van deze modellenlijn (die al sinds 2000 loopt) is bekend: een Boxster (of Cayman) met de motor uit een 911 Carrera en vervolgens alle Ruf-goodies die een mens kan wensen. Tegenwoordig voorziet Porsche zelf al in deze behoefte met de GTS 4.0-modellen.

Ruf RGT 4.2 (991)

2016

Bij Porsche gaan ze op het moment tot 4.0 liter met de GT3’s. Maar het kan dus nog groter. De Ruf RGT 4.2 is de ultieme 911 GT3 die geen GT3 heet. Ruf pakte het flink aan. De basis is een 991, maar deze wordt voorzien van een extreme bodykit. De voorzijde ademt Ruf, de extreme verbreding ademt GT Le Mans-racers uit de jaren ’90. Qua vermogen krijg je bij Ruf modellen altijd iets meer dan bij Porsche: 520 pk.

Standaard heeft de RGT Ruf’s befaamde IRC, een afkorting die staat voor Integrated Roll Cage. De auto is voorzien van een rolkooi achter de hemelbekleding. Je ziet er dus niets van, maar je hebt wel de extra stijfheid. Je kon kiezen uit een PDK en een handbak voor mensen die het begrepen hebben. Dat was extra fijn, want Porsche verkocht de GT3 3.8 als de GT3 RS 4.0 destijds enkel en alleen met een automaat.

Ruf anno nu

En dan vraag je je af, wat doet Ruf tegenwoordig? We hebben al een tijdje niets nieuws gezien. Althans, het is al een paar jaar geleden dat ze echt grondig een moderne Porsche aanpakten. Je kunt voor elk model tuningsonderdelen krijgen, ze chippen zelfs de diesels! Het laatste model, de Ruf GT, is op basis van de 991.2, waarbij de wijzigingen zeer bescheiden zijn (dit model heeft ook geen Ruf op het kentekenbewijs staan).

De laatste nieuwe Ruf op basis van een moderne Porsche, de Ruf RGT

Ruf doet tegenwoordig voornamelijk in restomods. In principe bouwen ze de Ruf modellen die ze 20-25 jaar ook al maakten. Ook zijn ze druk bezig met de CTR en SCR. Dit lijken getunede Porsches, maar zijn in feite gloednieuwe en hypermoderne auto’s die ze bij Ruf in eigen beheer bouwen. Het laatste wapenfeit is de Safari.

Voorlopig maakt Ruf vooral moderne versies van oude Porsches, alhoewel ze splinternieuw kunnen zijn.

Op zich is het wel begrijpelijk dat Ruf zijn focus iets heeft verlegd. In veel gevallen bouwt Porsche de auto’s waarvoor je vroeger naar Ruf moest. Een 911 Turbo met 650 pk of een Cayman met 911-motor kun je tegenwoordig ook bij de Porsche-dealer bestellen.

