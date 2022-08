Ruf Bergmeister heeft een luchtgekoelde motor

De Ruf Bergmeister is bedoeld om lol mee te hebben. We weten niet eens hoe snel die is!

Het was een beetje stil omtrent Ruf, maar vandaag hebben we keihard Ruf-nieuws! De fabrikant-tuner uit Zuid-Duitsland maakt diverse projecten op het moment. Denk aan de CTR en SCR (compleet nieuw gebouwde auto’s), diverse restomods en natuurlijk keiharde tuning voor diverse Porsches.

Voor vandaag hebben ze een nieuwe ‘restomod’. De auto heet Ruf Bergmeister en is geïnspireerd op klassieke Porsche uit het verleden, zoals de 906 en 909 Bergspyder. Kleine sportwagens die snel zijn vanwege het lage gewicht. Check hier het verhaal van de Porsche Boxster Bergspyder van @jaapiyo. Verplichte kost voor de liefhebber!

Basis Ruf Bergmeister

De auto lijkt nogal op de 993, waarschijnlijk omdat dat de basis is van de auto. De Ruf Bergmeister heeft echter compleet andere (carbon) koetswerkpanelen. Leuk feitje: het ontwerp is van Tony Hatter, die ook de originele Porsche 993 tekende. Een beetje zoals Robert Opron die door Chapron werd ingehuurd werd om ook de cabrio-versie van de Citroën SM te tekenen.

De koplampen zijn nu LEDs, maar zien eruit als de oude Halogeen-units. Dit gaat een populaire upgrade worden, want volgens Ruf passen ze in elke 993, dus ook op die van de buurman.

De motor van de Ruf Bergmeister past niet goed bij het concept, eigenlijk. Je zou een kleine, lichte, atmosferische motor verwachten. Maar wat krijg je: een 3.6 liter zescilinder boxer met 450 pk en 600 Nm. Het is wel een luchtgekoeld blok, dus het zal ongetwijfeld lekker fauchen.

Voor de purist

Het is een echte puristenauto. Dat betekent dat de roadster voorzien is van achterwielaandrijving en een handbak, precies zoals het hoort. Die benadering is ook van toepassing op het interieur. Dat is namelijk lekker basic tot en met.

Dan zijn jullie heel erg benieuwd naar de prestaties en weet je: dat zijn wij ook! Ruf deelt ze niet mee, namelijk. Waarschijnlijk voor een later moment en waarschijnlijk omdat het niet zoveel uitmaakt. Deze auto is bedoeld om zo veel mogelijk lol mee te hebben.

In een relatief kleine auto als de 993 en met 450 pk zit je echt wel safe als het op fun aankomt. Zeker omdat bij Ruf de paarden doorgaans erg ‘groot’ zijn (ze leveren vaak flink meer vermogen dan opgegeven). Over productieplannen is nog niets bekend, maar Ruf zou Ruf niet zijn als ze er een (kleine) serie van gaan bouwen.

