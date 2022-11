The roof…the roof…Koop deze dikke Ruf op Marktplaats

Een heuse Ruf op Marktplaats? Tsja, dan zullen we die maar eens aan je voorleggen natuurlijk…

Het was een handige uitvlucht voor een niet nader te noemen racegame die geen copyrights van Porsche mocht gebruiken: gewoon bij Ruf aankloppen. De tuner fabrikant uit Pfaffenhausen maakt immers al decennia extreem snelle en hoogwaardige variaties op het thema Porsche. Bekendste creatie is natuurlijk de Yellowbird, maar ook de andere generaties 911 en Boxster hebben Alois en de zijnen bij de lurven gevat.

Zo ook dus de vaak vermaledijde 996 generatie. Op de redactie graven we het spiegelei wel, al is het maar omdat de baas er een een heeft. Anderen verfoeien de eerste watergekoelde 911 echter vanwege diens looks, interieur en in sommige gevallen twijfelachtige betrouwbaarheid. Ruf maakte van de 996 bijvoorbeeld de RUF R Kompressor.

Deze epische blepper had net zoals de 911 (996) Turbo S of 996 Turbo met het X50 performance pack, 450 pk. Dit dan niet middels een turbine die door uitlaatgassen werd aangedreven, maar door een turbine die vanaf de krukas wordt rondgedraaid. In tegenstelling tot bij de Turbo, gaat al het vermogen naar louter de achterwielen, middels een handgeschakelde zesbak.

De unit uit 2002 op Marktplaats is uitgevoerd in Arctic Silver Metallic. Van binnen en van buiten kan je zien dat er de nodige goodies van Ruf aanwezig zijn. Logo’s, een speciaal stuurtje, velgen, je kent het wel. Dat Ruf betrouwbare auto’s maakt, bewijst de kilometerstand van 186.000 km. De vraagprijs bedraagt 82.500 Euro, maar dat is eigenlijk een koopje. In januari werd de auto namelijk nog getaxeerd voor 115.000 Euro. Koop dan?

Dank @Rachid voor de tip!