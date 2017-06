Dit huis in Nijmegen heeft een garage

Op stand leven in een Bolsjewieks bolwerk, het kan.

Het is vaste prik bij elke verkiezingsnacht, even grinikken om de uitslag in Nijmegen. Steevast zijn het de partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum die de meeste stemmen trekken in Marxograd aan de Waal. Maar ook in de linkse voedselketen staan er individuen aan de top. Deze hoge apparatsjiks hebben natuurlijk een passende huisvesting nodig. Wellicht is dat de reden dat deze dikke villa, oorspronkelijk gebouwd in 1910, ooit het levenlicht heeft gezien.

Het huis is gesitueerd in villawijk de Kwakkenberg, vernoemd naar het voormalige fort Quackenberg dat inmiddels niet meer bestaat. Het is een lommerrijke omgeving waar de ruimtes groot zijn en de huizen dungezaaid. De casa (spreek uit: kaaazaaa) staat dan ook op een perceel van 3.575 vierkante meter. Niet overdreven groot, maar ruim zat om te ontsnappen aan de rook die de verbrande bratwurst op de BBQ van de buren uitstoot.

Sowieso voel je je als je even buiten gaat zitten in de tuin verheven boven de rest van de mensheid. Het huis kent namelijk meerdere lagen en de bovenste lagen hebben een wat kleinere voetafdruk dan de onderste. Daar is van gebruik gemaakt door enkele hoger gelegen tuinen/dakterrassen te realiseren.

Maar niet alleen buiten heb je veel lebensraum. Het huis biedt een woonoppervlak van niet minder dan 637 vierkante meter, plus nog eens 47 vierkante meter aan ‘overige inpandige ruimte’. Daar zal men de inpandige garage met ruimte voor twee auto’s waarschijnlijk onder scharen.

Twee auto’s maar? Daar heeft de gemiddelde AB-lezer toch niks aan. Dat klopt, maar gelukkig heeft de verkopende partij daar al aan gedacht. De ruim 600 vierkante meter woonoppervlak kan je namelijk ook een nuttige bestemming geven.

De vraagprijs van dit alles is behoorlijk socialistisch te noemen. Je betaalt namelijk slechts 1.695.000 Euro voor het huis met 11 kamers. Daar heb je in Amsterdam net een rijtjeshuis voor.

Bedankt Henk-Jan voor de tip!