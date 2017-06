Man die mogelijk meer dan 120 auto’s bekraste is betrapt

Justice!

Het lijkt wel of er ieder jaar een complete idioot gekkie losgaat ergens in het land. Banden prikken, auto’s in de fik steken of een andere misdaad waarbij vier wielen een belangrijke rol spelen.

In Groningen ging sinds enkele dagen een man los op auto’s van onschuldige burgers. Sinds 14 juni kreeg de politie meer dan 120 meldingen binnen van bekraste auto’s. Naar aanleiding van alle meldingen ging de politie meer surveilleren en met succes. Gisterenavond om 23:50 zagen agenten in burger hoe een man losging op twee auto’s aan de Herman Colleniusstraat in Groningen. De man werd aangehouden en meegenomen naar een arrestantencomplex. Het bleek om een 40-jarige man uit Groningen te gaan.

Op dit moment onderzoekt de politie of de verdachte betrokken is bij eerdere vernielingen aan auto’s. De politie roept andere gedupeerden op zich te melden om het dossier zo compleet mogelijk te maken. Met het oppakken van de vandaal kunnen Groningers mogelijk weer rustig slapen.

Foto: Een Merc-AMG A45 met schade, ter illustratie via @thomcarspotter op Autojunk