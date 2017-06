Koplampkartel: dikke boete voor Europese lampenmakers

Slecht nieuws: je hebt teveel Ekkermannen betaald voor je auto.

De Europese Commissie heeft namelijk een drietal fabrikanten van autolampen een flinke boete gegeven. De drie krijgen de straf omdat ze stiekem afspraken gemaakt zouden hebben over de prijzen van hun producten. Jawel we hebben weer een heus kartel bij de kladden! Net als het Cali-kartel, alleen dan voor autolampen in plaats van drogas.

De leden van het kartel zijn het Duitse Hella, het Duits-Italiaanse Automotive Lighting en het Franse Valeo. In de afgelopen drie jaar hebben zij onderling de prijzen van koplampen, dagrijverlichting, achterlampen, mistlampen en hulpverlichting bepaald. Onbekend is of de clandestiene ontmoetingen tussen de fabrikanten plaatsvonden in een lichtstad.

Automotive Lighting moet nu 16,3 miljoen euro betalen aan de EU en Hella 10,4 miljoen. Valeo ontliep juist een boete van 30,5 miljoen euro omdat de Fransen de andere twee bedrijven erbij gelapt hebben. De EU geeft snitches namelijk geen stitches maar een bemoedigend klopje op de schouder.