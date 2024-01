Koop dit huis in het Gooi van een echte autoliefhebber

Porsche 911 Turbo in huis, gewoon omdat het kan.

In de categorie kost wat, maar dan heb je ook wat. Voor net geen 5 miljoen euri’s kun je in Vinkeveen deze woning van een echte autoliefhebber op de kop tikken. Aan de inrichting van het huis is het niet moeilijk om af te lezen dat je hier met een echte petrolhead te maken hebt.

In het huis staat een prachtige Porsche 911, afgebeeld als een soort kunstobject op vier wielen. Dan is dit toch wat leuker dan een schilderij. In dit kunstobject kun je de sleutel omdraaien en een stukje gaan rijden. Dat is met kunst aan de muur toch wat lastiger.

De bewoners hebben nog genoeg ander speelgoed staan met vier wielen. Een Porsche 911 GT3 RS bijvoorbeeld, maar ook een Land Rover en een Range Rover voor de anoniemere tripjes naar de supermarkt.

Naast een thuis voor autoliefhebbers kun je ook als fan van het water prima terecht bij deze villa. In de achtertuin heb je toegang tot de Vinkeveense plassen. Op mooie zomerse dagen natuurlijk geweldig om een stukje te varen.

De woning zelf heeft 2019 als bouwjaar. Er kunnen zeker twee auto’s binnen slapen. De rest is op het buitenverblijf aangewezen. Twee kun je er nog wel kwijt onder de carport, de rest moet weer en wind trotseren op het erf.

Met toegang tot deze vorm van plezier heb je geen zwembad in de achtertuin nodig, toch? Laat die sportschool ook maar zitten. Jij bent veel te druk met naar je favoriete bolide staren in het huis. Dat is in het geval van deze eigenaar een 911, maar dat kan voor iedereen weer anders zijn.

4.950.000 euro is de vraagprijs voor deze vrijstaande woning. Helaas zitten de auto’s er niet bij ingegrepen. Onderhandelen kan altijd hè. Binnen koekeloeren doe je op Funda. (via Quotenet)