Droomgarage bij bijpassende droomvilla

Open de hekken. Op weg naar je droomgarage in Wijchen.

Elke keer dat jij stopt voor het hekwerk, deze opent en de oprit oprijdt zal een momentje zijn om jezelf te knijpen. Dit is een villa die doet denken aan een Hollywood-film. Staat gewoon te koop in Nederland, in Wijchen in de provincie Gelderland om precies te zijn.

Op het landgoed kun je een autobedrijf beginnen, zoveel parkeerplek is er. Dat niet alleen. Voor je belangrijkste bolides is er een plekje in de vrijstaande garage. Dit is een gebouw, links van de woning. De fraai gebouwde garage heeft drie deuren en er kunnen drie moderne auto’s geparkeerd worden. Beschik je over een collectie originele Fiat 500’s dan kun je er wel een paar meer kwijt.

Droomgarage te Wijchen

De collectie van de huidige eigenaar is niet heel fantasierijk: een Porsche Cayenne, een MINI en een Porsche 911. Dat moet beter kunnen! Op het huis zelf valt weinig aan te merken. Met 655 m² woonoppervlakte is het groots. Dan heb je ook nog eens een grote tuin met natuurlijk een zwembad. Dat is heerlijk vertoeven in de zomer.

De woning staat voor een slordige 3.750.000 euro op Funda. Aan de andere kant: je hoeft voor de rest van je leven niet meer op vakantie. Al die besparende euro’s kun je meenemen in het uitbrengen van het juiste bod.

Helaas zijn er geen kiekjes van de binnenzijde van de woning. De advertentieomschrijving maakt wel nieuwsgierig. Zo spreekt men onder meer over een welness met fitness en een kapsalon. Naast het besparen op vakanties hoef je dus ook nooit meer te betalen voor welness, een sportschoolabonnement en de kapper. Bij de prijs is helaas geen 24/7 kapster en masseuse inbegrepen. Jammer.

Naast het landhuis zelf en de garage is er ook nog een zelfstandig appartement. Voor je personeel natuurlijk, die moeten ook ergens slapen. Wat ik als eerste zou doen met de aanschaf van deze woning? De garage uitbreiden natuurlijk. Bij een paleis als deze hoort ook een grote garage voor een complete autoverzameling. Meedromen doe je op Funda.