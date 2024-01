Te koop: villa voor autoliefhebber met grasmaaier

In de randstad en toch weinig contact met de buitenwereld? Zoek niet verder!

Op Autoblog komen regelmatig kasten van villa’s voorbij, met bijpassende garages. Dit keer weer een opmerkelijk huis, maar geen dertien-in-een-dozijn geval! Ten eerste staat dit vrijstaande huis op een enorme lap grond van 53.946 m². Daarnaast staat het in Groenekan, pal boven de stad Utrecht.

Villa voor autoliefhebber

Kijk je naar de foto’s en de directe omgeving zou je eerder verwachten dat dit ergens in niemandsland is. Dat valt dus reuze mee. Ideaal voor iemand die mensen schuwt en rust wil hebben, maar niet te afgelegen wenst te wonen. Overigens ligt de A27 niet ver van het perceel. Ruis van de snelweg is mogelijk wel te horen als je in de zomer in de tuin resideert.

Door naar de garage. Dit is een vrijstaande garage met ruimte voor meerdere auto’s, afhankelijk hoe groot ze zijn natuurlijk. Er zijn twee garagedeuren. In- en uitrijden is daarmee lekker makkelijk. De huidige bewoner heeft er een koelkastje staan. Kun je een biertje pakken terwijl je naar je bolides kijkt natuurlijk. Slim.

Het huis zelf is interessant vormgegeven. Het is puur smaak om te zeggen of je dit bevalt of niet. Als je had gezegd dat dit een tandartspraktijk is had ik het ook geloofd. Sorry als ik de huidige bewoner of bewoners nu heb beledigd. Zo’n oude Land Rover is natuurlijk wel het ultieme vervoer voor de avontuurlijke tandarts.

De vraagprijs van dit moois is 1,25 miljoen euro. Zoals gezegd is het niet afgelegen, maar dat komt ook met een nadeel. Er rust erfpacht op de grond. Daardoor heb je ook nog met een jaarlijks canon van 35.496,65 euro te maken. Bekijk de woning op Funda.