Dit is de allereerste Koenigsegg op Belgisch kenteken

In navolging van de Nederlandse Koenigsegg is er nu ook een Belgische Koenigsegg.

Er zijn weinig merken die dit jaar zo hard gegroeid zijn in de Benelux als Koenigsegg. Het aantal Koenigseggs in de Benelux is namelijk verdubbeld, van één naar twee exemplaren. En vorig jaar waren dat er nog nul.

Zoals je wellicht nog weet is begin dit jaar een gloednieuwe Koenigsegg op Nederlands kenteken gekomen. Dit is niet de eerste, maar wel de enige. De Koenigsegg CC8S die eerder op Nederlands kenteken stond is namelijk al jaren geleden geëxporteerd.

In België had er überhaupt nog nooit een Koenigsegg op kenteken gestaan, maar daar is nu verandering in gekomen. De allereerste Koenigsegg op Belgisch kenteken is een feit. Uiteraard is het kenteken in kwestie gepersonaliseerd, want die €1.000 kan er ook nog wel vanaf.

Net als de Nederlands Koenigsegg betreft het een Jesko Attack. Die kun je herkennen aan de enorme achtervleugel. De Jesko Absolut heeft die niet, omdat de focus ligt op topsnelheid in plaats van downforce. In beide gevallen heb je 1.280 pk tot je beschikking.

Nederland en België hebben natuurlijk geen eigen Koenigsegg-dealers, maar als je zegt ‘zo’n Koenigsegg lijkt me wel wat’ hoef je niet ver te zoeken. In het Duitse Alsdorf, vlak over de grens, zit Esser Automotive, die gemakshalve ook als dealer voor de Benelux fungeert. Zij hebben dit jaar dus een topjaar, met maar liefst twee leveringen in de Benelux.

Wat deze auto gekost heeft weten we niet, maar hij zal wellicht ietsje goedkoper zijn geweest dan de Nederlandse. Die kostte €3.524.707, waarvan €150.356 richting de schatkist ging als bpm. Waarschijnlijk heeft deze Belgische Koenigsegg dus alsnog dik €3 miljoen gekost, dus we kunnen deze keer niet zeggen dat auto’s zo goedkoop zijn in België.

Foto’s: Esser Automotive